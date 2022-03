BEOGRADSKI POBEDNIK: 59. bokserski spektakl u hali " Ranko Žeravica"

“Beogradski pobednik – memorijal Branko Pešić” je 59. put među nama i spreman za novog šampiona na ovom prestižnom takmičenju.

Kulturno-umetnički asovi: Una Saga Serbica, UV Dance, Danica Crnogorčević, Vojaž i Nucci zagrejaće atmosferu u “Žeravici” pre izlaska samih boksera na scenu i početka prvih borbi. Besplatan ulaz kao i direktan TV prenos na TV Arena Fight omogučiće ljubiteljima plemenite veštine da uživaju u početku još jedne velike i lepe sportske priče čiji je domaćin srpska prestonica.

Na konferenciji održanoj u Skupštini grada Beograda najavljen je boks spektakl koji će kroz borbe u magičnom četverouglu hale “Ranko Žeravica” narednih pet dana iznedriti nove boks asove. Zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vesić istakao je da je 59. Beogradski pobednik još jedan sportski biser koji krasi naš glavni grad i još jedna sjajna prilika za promociju sporta, ali i Srbije zemlje koja široko otvorenih ruku dočekuje svakog putnika dobronamernika, što je jedan od kvaliteta koji krasi sportiste.

“Izuzetno sam srećan i zadovoljan kada imamo sportske manifestacije u Beogradu, a ove godine imamo veliki broj važnih i velikih sportskih događaja. Prošle godine smo imali Svetsko prvenstvo u boksu koje je za nas bilo veoma značajno, ove godine održano je Svetsko dvoransko prvenstvo u atletici, sledi završni evropski turnir u košarci, svetsko prvenstvo u rvanju, što je dokaz da je Beograd prava sportska prestonica i da u ovo vreme kada u Evropi i svetu ne možete sve sportiste da okupite na jednom mestu da smo mi zemlja u koju žele svi da dođu. Bokserski savez Srbije uspešno nastavlja uspešno svoje aktivnosti. Uvek sam govorio da li je u pitanju država, sportski savez, klub ili mesna zajednica da uvek zavisi od čoveka koji to vodi. I kao što naša država sada napreduje tako i mi u BSS imamo Nenada Borovčanina koji je jedan sport koji je na žalost bio pred izumiranjem uspeo da podigne i da ponovo budemo ponosni na boks. To znači da kada želite, imate volju i znate kako, da tada možete da uradite posao, slično se desilo i u atletici gde sada ponovo imamo šampione i velike talente. Zato ne treba da čudi nikoga zašto je naša zemlja dobila Svetska prvenstva u ova dva sporta iako u njima nismo velesile još uvek, ali bićemo verujem. To znači da je neko prepoznao rad naših saveza i prepoznali su to ljudi koji zaista rade i da malo takvih primera ima u svetu. Ono što takođe Nenad zna da radi izuzetno dobro su i druge manifestacije i jedna od njih je naša tradicionalna i najvažnija a to je Beogradski pobednik. Svi mi, i ja spadam u tu generaciju koja ima preko 50 godina, pamtimo Beogradski pobednik kao najznačajniju ili čak medijski najeksponiraniju manifestaciju kada je u pitanju boks. I srećan sam što imamo ponovo Beogradski pobednik i što nosi ime po Branku Pešiću legendarnom gradonačelniku Beograda koji je inače bio bokser, voleo je boks i mnogo je ulagao u ovaj sport, na taj neki način se odužujemo i Branku koji će ovog proleća dobiti spomenik u Zemunu. Konstantno insistiram da se naši savezi prijavljuju za takmičenja jer sva ona doprinose nadorgradnji infrastrukture, odlična su promocija zemlje i grada širom sveta, a najvažnije je to što se deca zainteresuju za sport jer su danas izložena raznim uticajima. Ovo je taj duh koji želimo da očuvamo, Beogradski pobednik je zaista to, manifestacija koju spoznaju mlađi i koja je deo života svih nas koji smo srednje generacije. Želim svima uspešan turnir” – rekao je predstavnicima sedme sile zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Bokseri i bokserke iz 21 zemlje od 29. marta do 2. aprila 2022. demonstriraće svo svoje umeće u ringu sa ciljem da se na kraju nađu na pobedničkom postolju. Organizacija velikih i spektakluarnih boks takmičenja postaje svakodnevica za Beograd, Srbiju i Bokserski savez Srbije.

“59. godina organizacije Beogradskog pobednika, vraćamo ga u halu sportova, hram boksa. Prvi pokrovitelj Beogradskog pobednika bio je upravo gradonačelnik Branko Pešić i meni je drago da danas ponovo imamo pokroviteljstvo Grada Beograda i zahvaljujem se mom prijatelju Goranu Vesiću upravo na tome i na svim pokroviteljstvima ostalih bokserskih turnira, podrške klubovima u svakom smislu i drago mi je da se ta tradicija i vrednosti starog duha Beograda zaista nastavljaju i to nasleđe neguje. Ove godine stiže nam 21 zemlja sa svojim takmičarkama i takmičarima, turnir je ušao u red A klase svetske bokserkse federacije i biće to veliki spektakl počevši od ceremonije otvaranja turnira gde ćemo imati kulturni i zabavni program uz mečeve. Uz sve to ulaz je potpuno blesplatan zahvaljujući pokroviteljstvu Grada Beograda i Republike Srbije, predsednika Republike jer bez toga svaka ideja bi ostala samo ideja, ne bi se mogla realizovati” – kaže predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Beograd uskoro dobija nacionalni trening boks centar.

“Goran je spomenuo da velika takmičenja ostavljaju nasleđa i u infrastrukturi. Nama su posle Svetskog prvenstva ostala finansijska sredstva koja smo uplatili za izgradnju nacionalnog trening centra i brzom aktivnošću Goranovom, njegovom podrškom i pomoći mi smo dobili i opciju da izaberemo i jednu od tri lokacije i u narednih 15-tak dana ćemo siguran sam odabrati tu lokaciju i vrlo brzo početi sa izgradnjom. Sredstva su uplaćena na račun izvođača pa će bokseri dobiti svoj dom, koji će biti dom svih boksera ne samo Srbije već svih boksera iz zemalja koje se naslanjaju i sarađuju sa nama. Osvrnuo bi se i na proteklo Evropsko prvenstvo za mlađe seniore u Poreču gde su naši bokseri ostvarili istorijski rezultat osvojivši tri medalje. Omer Beli Ametović, Almir Memić i Aleksandra Rapajić osvojili su bronze posle nekoliko desetina godina za Srbiju i nadam se da će tako naši bokseri i nastaviti da pobeđuju kao što Srbija danas na svim poljima pobeđuje, red je da i mi damo svoj doprinos svojim pobedama na međunarodnoj sceni i budemo učesnici stvaranja jedne nove moderne Srbije” – zaključio je Borovčanin.

Kapiten boks selekcije Srbije superteškaš Vladan Babić pozvao je publiku da budu vetar u leđa našim reprezentativcima u hali “Ranko Žeravica”.

“Pozivam publiku da dođe i da nas podrži u jakoj konkurenciji jer će značiti ta podrška i huk sa tribune koji može da nas nosi do zlatne medalje, do tog trijumfa i da neko od nas ostane upisan u istoriju kao neko ko je osvojio pehar Beogradskog pobednika na memorijalu Branko Pešić”.

Danica Crnogorčević, izvođač etno i duhovne muzike uveličaće svojim nastupom prvo veče takmičenja na 59. Beogradskom pobedniku.

“Velika mi je čast i zadovoljstvo što ću biti deo Beogradskog pobednika, ovde se neguje tradicija i nasleđe kroz sport, a ja ću svoje negovanje nasleđa predstaviti sa tradicinalnom muzikom koju omladina jako voli. Drago mi je što ću biti u programu upravo sa Igorom i Mihailom, to su dva žanra muzike, naša omladina to voli i uživaće, biće zanimljiv program kako za ljubitelje muzike tako i plesa i boksa” – rekla je Danica.

Istog mišljenja je i njen kolega, muzičar Nući.

“Čast mi je i zadovoljstvo b iti deo ove manifestacije, osećam neku vrstu odgovornosti jer moja uloga je da ovaj sport približim mladima koji su pretežno moja publika. Energija ovog sporta se poklapa sa energijom koju ja stvaram kroz pesme” – zaključio je Igor Panić poznat pod umetničkim imenom Nući.

