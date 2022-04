ČISTA EMOCIJA! SCENE SA SPORTSKIH IGARA MLADIH ODUŠEVILE SRBIJU! Ovo je najiskrenija ljubav prema sportu! Karavan u četiri grada

Veliki broj dečaka i devojčica širom Srbije, postali su SIMOVCI. Regionalni finalni turniri u prethodnih dana održani su u Sokobanji, Bosilegradu, Beogradu i Cicevcu. U Sokobanji i Beogradu održani su Regionalni finalni turniri u odbojci.

Novi putnice na Državno prvenstvo su odbojkašice OK „OK „Topličanin" iz Prokuplja koje su izjavile da im je ovo četvrto ucešće u Igrama i išle su korak po korak - prve godine nije bilo odličja, na drugom učešću osvojena je bronza, na trećem srebro i ovoga puta, u devetoj sezoni Igara, zasluženo je osvojena zlatna medalja.

Na turniru u Beogradu najbolje su bile SIMOVKE OK „Partizan". U konkurenciji dečaka najbolji su bili prošlogodišnji finalisti OK „Baljevac", odnosno OK „Crnjanski" koji su u finalu bili bolji od ekipe Partizana. Na Svetski dan stonog tenisa, Dunav osiguranje Sportske igre mladih prvi put su bile u Bosilegradu gde je održan Regionalni finalni turnir u stonom tenisu.

foto: Sportske igre mladih

Predsednik opštine Bosilegrad Vladimir Zaharijev prisustvovao je početku turnira, iskoristio priliku da malo i on zaigra, jer kako je izjavio, stoni tenis je sprt njegove mladosti. Zaharijev je zahvalio Dunav osiguranje Sportskim igrama mladih što je baš ovaj mali grad na jugoistoku Srbije izabran da ugosti mlade SIMOVCE i dodao da opština Bosilegrad velika sredstva ulaže u razvoj sporta, jer im je jako bitno da deca i u malim sredinama imaju kvalitetne uslove da se bave sportom i da se druže. Plasman na Državno finale izborili su deca iz Vranja, Surdulice i domaćina Bosilegrada.

Prvi Regionalni turnir u tenisu održan je u Beogradu. Na turniru je učestvovala i mlada ambasadorka Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Mina Kapor koja je pozovala sve dečake i devojčice da postanu učesnici Sportskih igara mladih, jer pored sporta, u Igrama je važno druženje i sticanje novih poznanstava.

foto: Sportske igre mladih

Mina je rekla da je počastvovana što je mladi ambasador i da će se potruditi da i dalje njeno učestvovanje u Dunav osiguranje Sportskim igrama mladih krase osobine pravog SIMOVCA - fair play, pristojnost, druželjubivost i naravno, osmeh. Na teniskom terenu Mina je i ove godine bila uspešna, pored Ive Kostić biće učesnica Državnog finala. U kategoriji dečaka najbolji su bili Miloš Emreković i Strahinja Vučenović, obojica iz Valjeva. Takmičenje su nastavili i rukometaši. Ovoga puta, 15 ekipa se sastalo u sportskoj dvorani u Ćićevcu. Turnir su ispratili i Zoran Barbulović selektor kadetske reprezentacije Srbije, Jovana Bartošić Atanasković trener kadetske reprezentacije, Željko Radojević rukovodilac sportskog sektora RSS i Marko Marković koordinator mladih selekcija RSS. Gosti Dunav osiguranje Sportskih igara mladih pohvalili su trud tima SIM-a na afirmaciji rukometa medu decom i poželeli uspeh ekipama koje su izborile dalji plasman.

foto: Sportske igre mladih

Na terenu, u ženskoj konkurenciji dominantne su bile rukometašice „Metalca" iz Kraljeva koje su pobedile ekipu „Radnički" iz Svilajnca. Kod dečaka, pobedila je ekipa „Mladost" iz Čačka koja je bila bolja od ekipe iz Jagodine.

Ove nedelje Dunav osiguranje Sportske igre mladih druže se sa decom Zapadne Srbije gde se održavaju turniri u basketu i malom fudbalu, Coca Cola kup. U Prijepolju, Novoj Varoši, Bajinoj Bašti, Požegi i Ivanjici biće održane i ekološke radionice „Zero Waste - budi deo igre - čuvajmo našu planetu", koja je deo kampanje „Svet bez otpada" koju sprovodi kompanija Coca Cola.

foto: Sportske igre mladih

Kurir sport