PEŠIĆ POKORIO MOSKOVSKI RING: Veliki uspeh srpskog boksera u Rusiji

Pod razornim udarcima srpskog 196 cm visokog boksera u kruzer kategoriji (90,72kg) pao je domaći bokser Sergej Belošapkin,

"Još jednom se potvrdilo da apsolutno nije lako pobediti Rusa, naročito ne na njegovom terenu. Belošapkin je jako iskusan borac sa puno mečeva u profesionalnom boksu, ima odlično kretanje i vešto izbegava i neutrališe napade protivnika. Na sreću ja sam se za ovaj meč temeljno pripremao, nametnuo sam jak tempo i sa dva dobra krošea na kraju treće runde primorao sam protivnika na predaju. Presrećan sam što sam uspeo da ostvarim ovako značajnu pobedu i ostavim dobar utisak, jer sam od ruskih promotera dobio ponudu da uskoro ponovo nastupam u Rusiji. Zahvaljujem se državi Srbiji, Bokserskom savezu Srbije i Gradu Leskovcu što su stali iza organizacije ovog meča" – rekao je srpski bokser Andrej Pešić. .

foto: BSS

Pre samog meča 27 – godišnji Andrej sa svojim trenerom Bratislavom Pešićem proveo je deset dana finalnih priprema u glavnom gradu najveće zemlje na svetu.

“Imao sam fantastične uslove za rad, odlične sparinge. U Rusiji je boks nacionalni sport i uvek na visokom profesionalnom nivou, ako toga nema, nisi u igri, oni ne priznaju amaterizam u radu i to mi se jako dopada. Jer samo veliki rad, posvećenost i uz sve to prizemnost, jednostavnost u svemu, ali veliki ciljevi, to dovodi do željenog rezultata” – zaključio je Pešić.

