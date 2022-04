ODREĐEN SISTEM KVALIFIKACIJA ZA OLIMPIJSKE IGRE: Vize za Pariz će se deliti na OVIM TAKMIČENJIMA

Na Olimpijskim igrama će učestvovati ukupno 340 strelaca, po 170 u ženskoj i muškoj konkurenciji.

Kvalifikacioni ciklus počinje 12. avgusta 2022, a završava se 9. juna 2024. godine.

Vize za Olimpijske igre će se deliti na svetskim prvenstvima, kontinentalnim takmičenjima i na završnom kvalifikacionom turniru koji će biti održan u maju ili junu 2024. godine.

Kako se navodi, svetski kupovi ovaj put neće biti u sklopu olimpijskog kvalifikacionog ciklusa.

Kvote će se deliti samo u pojedinačnim disciplinama, a u nadmetanjima miks parova učestvovaće strelci koji će se kvalifikovati kroz pojedinačna takmičenja.

Jedan strelac može da osvoji samo jednu kvotu, ali one su, kao što je to bilo i do sada, u vlasništvu nacionalnih streljačkih saveza i olimpijskih komiteta, navodi se u saopštenju.

Reprezentativci Streljačkog saveza Srbije će se takmičiti u sedam od ukupno 12 pojedinačnih disciplina olimpijskog programa - vazdušna puška (muškarci i žene), vazdušni pištolj (muškarci i žene), malokalibarska puška trostav (muškarci i žene) i malokalibarski sport pištolj (žene).

U svakoj disciplini vazdušnim oružjem na raspolaganju će biti po 29, a malokalibarskim po 28 kvota.

Prvo kvalifikaciono takmičenje za srpski nacionalni tim biće Evropsko prvenstvo malokalibarskim oružjem u Vroclavu u septembru, na kome će ciljati šest kvota.

Najveći broj olimpijskih ulaznica biće podeljen na dva svetska prvenstva – na SP vazdušnim i MK oružjem (oktobar 2022) i na SP u svim disciplinama na leto 2023. godine. Na oba takmičenja će se u svakoj disciplini deliti po četiri kvote.

Ovogodišnji šampionat sveta biće održan u Kairu. Domaćin Svetskog prvenstva 2023. godine bi trebalo da bude Moskva, ali s obzirom na trenutnu situaciju još nije potvrdjeno da li će takmičenje biti održano u Rusiji.

U svakoj disciplini po jedna olimpijska viza će biti dodeljena na osnovu plasmana na svetskim rang-listama. Kvotu će dobiti najbolje plasirani strelac na listi koji se nije kvalifikovao, ali iz zemlje koja u toj disciplini nema kvalifikovanih takmičara.

Kako se dodaje, jedino su kvote osvojene na osnovu plasmana na listama vlasništvo strelaca, a ne nacionalnih saveza i OK.

Francuska, kao domaćin Igara, ima obezbedjenu po jednu kvotu u svakoj od 12 disciplina, a ukupno 16 kvota (po dve u disciplinama vazdušnim oružjem i po jedna u ostalim) biće raspodeljeno na osnovu odluke komisije ISSF i MOK zemljama koje na kraju ciklusa ne budu imale nijednog kvalifikovanog strelca.

