SARA ĆIRKOVIĆ EVROPSKA ŠAMPIONKA U BOKSU DO 18 GODINA: Simić vicešampion, broznane medalje za Pižuricu i Jovanovića!

Srbija je dobila novo evropsko zlato u boksu. Najsjajniju medalju na omladinskom Prvenstvu Starog kontinenta koje se od 11. do 21. aprila 2022. održavalo u Sofiji (uzrast do 18 godina) iskovala je za Srbiju briljantna Sara Ćirković. Uz zvuke srpske himne “Bože pravde” slavila je Ćirkovićeva, koja u 2022. gazi protivnice redom i niže do sada neviđene rezultate na ženskoj juniorskoj srpskoj bokserskoj sceni.

Zlato na međunarodnom takmičenju “Jadranski biser”, najstarijem bokserskom takmičenju u Crnoj Gori, koji je ove godine održan po 31. put, zlato na Kupu nacija u Somboru, zlato na međunarodnom turniru u Brašovu, sada i zlato sa Prvenstva Evrope koje ima posebnu težinu i sjaj.

foto: BSS

Nizala je redom pobedu za pobedom, protivnice mlela već u prvoj rundi i proslavila srpski boks na velikoj evropskoj sceni. Poslednja na putu do zlata pod snažnim udarcima naše Sare pala je Nemica Džesika Volman.

Srebro za Srbiju u muškoj konkurenciji osvojio je Rastko Simić nakon čudnih odluka sudija na koje je sportski direktor naše reprezentacije Mane Marčeta podneo prigovor, ali na žalost smo odbijeni. Na kraju sudije su preglasavanjem dali pobedu protivniku iz Ukrajine.

foto: BSS

Marko Pižurica i Dragana Jovanović okitili su se bronzanim medaljama.

- Ovo je do sada moj najveći uspeh u karijeri. U četvrtfinalu voljom žreba dobila sam najtežu rivalku, Dankinju, koja mi ne odgovara. Uspela sam da je savladam i ona je čak imala i jedno brojanje posle mog udarca. Onda sam se u polufinalu borila protiv reprezentativke Španije i ubedljivo je pobedila. Sa trenerom Mirkom Ždralom sam puno pričala o finalu, gledali smo protivnicu i zaista sam videla sve njene mane i iskoristila to u meču. Žao mi je bilo zbog nezasluženog poraza Rastka Simića i baš baš sam želela da u finalu pokažem sve najbolje što znam. Tako je i bilo i pobedila sam prekidom u drugoj rundi” - poručila je Sara Ćirković, koja je odlukom žirija proglašena za najbolju bokserku Evropskog prvenstva 2022. u Sofiji.

Našoj Sari na ceremoniji u hali zlatnu medalju dodelio je ambasador Srbije u Sofiji dr Željko Jović.

