SUPERZVEZDA! Tijana Milojević je odbojkašica, model i genije: Volim praznike s porodicom, odlazak u SAD je bila najbolja opcija!

Ćerka legendarnog golmana Crvene zvezde Zvonka Milojevića u Zvezdu se vratila na početku sezone nakon studiranja i igranja na koledžu u Sijetlu, gde je za četiri godine uspela da završi dva fakulteta.

U SAD je otišla kao mlada odbojkašica koja je 2016. sa mladom reprezentacijom Srbije bila druga na Evropskom prvenstvu i koja je na 71. rođendanu Crvene zvezde proglašena za najbolju kadetkinju sportskog društva.

Crveno-bele devojke su ove sezone osvojile duplu krunu, odnosno Kup i Superligu Srbije, a ujedno su postale prvakinje prvi put posle devet godina.

Zvezda je 6. marta u finalu Kupa pobedila Železničar, dok je u finalnoj seriji prvenstva bila bolja od prošlosezonskog šampiona, ekipe Uba rezultatom 3:2 u seriji

- U Zvezdu sam došla da osvojim sve što može da se osvoji. Dupla kruna nam je bila cilj od početka, za to smo trenirale cele sezone. Kada bih baš morala da izdvojim jednu stvar koja je bila ključna za sezonu kakvu smo imale, mislim da bi to bila ujedinjenost. Cele sezone smo imale neke povredice, bolesti i neke poteškoće. Uvek smo bile tu jedna za drugu i mislim da nas je dovelo do vrha - rekla je Tijana za Kurir i potom se osvrnula na rivalitet koji se stvorio sa Ubom i činjenicom da je Zvezdu delio poraz od gubitka titule:

- Svi ovosezonski mečevi protiv Uba su značili ekipi pred finale. Igrali smo i zvanične i nezvanične utakmice i mislim da nam je to pomoglo da naučimo igrače i njihove tendencije pored naravno video analiza. Svakak je to sigurno značilo u finalu Super lige. U četvrtu utakmicu, pre rezultatu 2:1 za Ub, ušli smo bez pritiska, imale smo veliki karakter, izašle smo na teren s namerom da pobedimo i to se obistinilo.

Pre ove sezone, Crvena zvezda je poslednji put bila šampion 2013. godine, a zanimljivo je da su dve odbojkašice Uba, Ljubica Kecman i Nikolina Lukić, tada bile u šampionskom timu.

- Ovo je odbojkaški svet, svi se mi međusobno poznajemo i znamo. Neko malo manje, neko i više, ali nažalost, nisam pričala sa Ljubicom i Nikolinom ni pre, ni posle finala.

Pored sportskih obaveza koje je imala na odbojkaškim terenima na koledžu u Sijetlu, Tijana je uspela da završi dva smera. Kako sama kaže, imala je dobru inspiraciju da tako nešto učini.

- U Americi postoji opcija da uporedno završavaš dva smera, mnogo je teže, ali je izvodljivo. S obzirom na to da sam otišla zbog fakulteta i bila sama, 9.140 kilometara dalje od svoje porodice, zadala sam sebi cilj da Ameriku iskoristim na najbolji način.

Profesionalni sportisti često ne mogu da provedu praznike kod kuće sa porodicom, što je bio slučaj i sa Tijanom koja je objasnila zašto je za jednog mladog sportistu odlazak od kuće na studiranje dobra odluka.

- Mislim da je Amerika bila najbolja opcija zato što sam želela da završim dobar fakultet koji je priznat u svetu i koji će mi nakon odbojkaške karijere doprineti u daljem životu i da kreiram tu drugu, poslovnu, karijeru. Prve tri godine sam provela Uskrs u Americi, dok sam poslednje dve bila sa porodicom. U 2020. sam bila prinuđena da se vratim u Srbiju zbog početka korone, a prošle godine sam iznenadila porodicu i vratila se kući nedelju dana pre Uskrsa - rekla je Tijana.

Čitaoci Kurira su od Tijane dobili specijalnu poruku povodom praznika.

- Uskrs je meni najlepši praznik. Volim da ga provedem s porodicom i meni bliskim ljudima. I ovom prilikom bih želela da poželim svim čitaocima Kurira srećan Uskrs! Hristos vaskrse! Da nam ovaj hrišćanski praznik ove godine svima podari snage, volje, ljubav i sreću - poručila je Tijana Milojević.

Sa školovanjem je, zasad, završila, ali i te kako ima šta da radi u toku dana.

- Pokušavam da iskoristim svoje slobodno vreme što bolje mogu jer imam osećaj kao da vreme leti i da dani brzo prolaze. Volim da gledam serije, da izlazim, da provodim vreme u prirodi i da budem s ljudima koje volim. Bavim se takođe i modelingom, a pokušavam da radim sve što ne mogu kada sam na terenu, dok treniram i igram odbojku.

Želi uspehe i sa Srbijom Nadam se da ću i sa seniorkama Srbije biti uspešna S mladom reprezentacijom je 2016. godine bila srebrna na Evropskom prvenstvu i proglašena je za najboljeg libera turnira, a sada je njeno ime na širem spisku seniorki za Ligu nacija. - Nadam se da se bliži to vreme i da ću kao senior imati uspeha kao u mlađim kategorijama. Uvek se nadamo boljem. Bili smo drugi na Evropskom prvenstvu, a težimo ka prvom mestu i nadam se da ću sa seniorskom reprezentacijom otići taj korak dalje.

Marakana Kao i ocu, najdraža joj je severna tribina Otkako je Zvezda 11. aprila postala šampion Srbije, neprestano se društvenim mrežama dele Tijanine fotografije. Posebno je upečatljiva fotografija nastala ispred severne tribine Marakane tokom fudbalskog večitog derbija, koju mnogi upoređuju s fotografijom njenog oca Zvonka Milojevića, nekadašnjeg golmana, na istom mestu. Delije su tokom finalne serije protiv Uba spremile i ruže za odbojkašice, a Tijanino "sanduče" na društvenim mrežama je prilično popunjeno porukama navijača.

