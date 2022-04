PRONALAZE SNAGU U PRAVOSLAVLJU Ovi sportisti su najveći vernici FOTO

Kolika je povezanost crkve i sporta najbolje govori činjenica da neretko možemo čuti kako sveštena lica, pa i sam poglavar SPC podržavaju naše sportiste, ohrabruju ih, čestitaju na uspesima. Patrijarh Porfirije, poglavar Srpske pravoslavne crkve, tako je priredio svečani prijem za Novaka Đokovića, naše zlatne vaterpoliste, redovno čestita i podržava sve sportiste...

Novak Đoković

Najbolji teniser sveta često ističe duhovnost i veru u Boga kao stvari koje mu mnogo pomažu da pronađe mir i snagu u privatnom životu, ali i u tenisu. Nole neretko odlazi u manastire i crkve, donirao je veliki novac za obnovu naših svetinja, a od SPC je dobio najveće priznanje - Orden Svetog Save.

Nikola Mirotić

Bivši NBA as, a sada košarkaš Barselone, važi za velikog vernika. Pored toga što je sjajan košarkaš, Nikola je izuzetan čovek i pravi dobrotvor. Mirotić je bio izuzetno aktivan tokom litija za odbranu svetinja u Crnoj Gori. Javno je podržao vladike i sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve u teškoj borbi.

Mateja Kežman

Bivši fudbaler Partizana poznat je kao veliki pravoslavac. Još dok je igrao u Partizanu, a i kasnije u inostranim klubovima, redovno je postio tokom božićnog posta, čak i kada je igrao važne utakmice. Donacijama je pomagao obnovu manastira Đurđevi stupovi, ali i mnogih drugih hramova. Kežman je uvek isticao da mu je religija pomogla da bude uspešan u sportu kojim se bavio.

Dejan Tomašević

Proslavljeni košarkaški reprezentativac takođe mnogo pažnje posvećuje veri. Uvek ističe da mu je vera u Boga pomogla u životu i da žali one koji nemaju osećaj sveprisustva božjeg, kao i da deli ljude na one koji veruju i one koji ne veruju u raj i pakao. Dejan redovno obilazi manastire i crkve, posti, svake nedelje ide na liturgiju...

Dejan Bodiroga

Legendarni košarkaš već dve decenije živi u skladu sa religijom, nekoliko puta prisustvovao je hodočašću u Jerusalim. I on je nosilac Ordena Svetog Save. - Krstio sam se pod Ostrogom 2000. godine, i od tada posvećujem veću pažnju religiji, koja je deo mene - rekao je Bodiroga.

