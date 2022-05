KAKVA DRAMA U BEOGRADU: UNKS BOLJI U PRVOM SUDARU TITANA! Četiri pobede trenera Šendekovića i džokeja Konkolja, čudesni Torino Hil

Prvomajski praznik u Beogradu obeležio je izuzetno uzbudljiv trkački dan na hipodromu kraj Careve ćuprije. U žestokom okršaju dva najskuplje uvežena galopera u Srbiju, Unks je bio za pola dužine konjskog tela bolji od izuzetnog zekana Luisa Fernanda u glavnoj trci „Vladislav Ribnikar“ (1350 metara, 200.000 dinara), koja je oko hiljadu gledalaca podigla na noge. Finiš je bio dramatičan, Luis Fernando sa Goranom Mešetovićem je žestoko kidisao spolja, ali su Unks i mladi džokej Milan Konkolj uspeli da prođu prvi kroz cilj, na radost vlasnika Almina Alića iz Sjenice.

Bila je to kruna još jednog uspešnog dana najboljeg trenera u srbiji Bojana Šendekovića, čiji su konji na beogradskom pesku pobedili u čak četiri od ukupno sedam trka! Treće mesto sa čak 15 dužina iza zauzeo je Zejn Nibras, koga je jahao Slovak Jaroslav Linek, u treningu je kod Miroslava Jovanovića, dok je četvrti bio X Faktor SRB (džokej Kristijan Njezi), koga takođe trenira Šendeković. Pobedničko vreme 1:25,0.

foto: Facebook

Nedelja je sigurno bila težak dan za prvog čoveka KK Perjanik, jer pre Luis Fernanda je pratično „već dobijenu trku“ u finišu izgubio pre tri godine skupo plaćeni Never in Red (G. Mešetović), a pored njega je protutnjao 10 godina star pastuv Torino Hil, sa svojim vernim saborcem sa Uba Tikom Vujkovićem. Torino Hil je tako zabeležio 31. pobedu u 90. trci, a po rečima vlasnika Aleksandra Aškovića sigurno će trčati do kraja sezone, a dogodine bi trebalo da se koristi za priplod.

Listed trku za četvorogoda i starija grla na 1600 metara je lagano dobio Silverstris (džokej Konkolj), a trener Šendeković je dominaciju potvrdio i drugim mestom sa Disko Bitsom (Sša Glogovac), dok je treći bio poslednji osvajač „triple krune“ u Srbiji Frst Tot, kome je tada, pre tri godine, trener bio upravo Šendeković, a sada o njemu potpuno brine iskusni džokej Aleksandar Šašić. U ostalim trkama u Beogradu, po lepom vremenu, pobede su zabeležili: 1200 m: trogodišnjak Fleš Mob (M. Konkolj, T. Šendeković, A. Alić), 1800 m: prtodi kastrat Tomas Persi (J. Linek, Zoran Lukić, Zvonko Krajčinović), 1600 m: Trajal Houk (M. Konkolj, T. Šendeković, A. Alić), 1300 m: Viktor (Kristijan Njezi, Miroslav Kolar, Gorska tim).

Iako je u organizaciji trka bilo sitnih propusta (probijanje start mašine nekoliko puta pre prve trke, podizanje prašine sa staze tokom trka), sve pohvale zaslužuje Mihajlo Vasić, poznati trener iz Beograda i jedini ovlašćeni zastupnik sportskog udruženja BRC. Zahvaljući najviše njemu, ali i predsedniku Srpskog galopskog saveza Andriji Jovićeviću, država je pokazala dobru volju da pomogne Beogradskom hipodromu, a Vasić takvu podršku koristi isključivo za dobrobit galopskog sporta u Srbiji, iako je prilično neomiljen među konjarima. Ali, to su već „naša posla“.

Policijska patrola obišla hipodrom Oko 18.30 časova policijska patrola je obišla Beogradski hipodrom, a objekat su brzo napustili po saznanju da je sve proteklo bez incidenata. U poslednje vreme, bilo je nekoliko nemilih scena na najstarijem sportskom objektu u Beogradu, što je uznemirilo javnost, pogotovo nasilni napad na ženu, tako da ovaj put nadležni organi ništa nisu hteli da prepuste slučaju.

Kurir sport/ Lazar Delić