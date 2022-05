SVET OVO NIJE VIDEO! NEZAPAMĆEN PODVIG DEVOJČICE IZ KRAGUJEVCA: Maestralna Anja stala na servis liniju i napravila ČUDO!

Na utakmici protiv Kraljeva Anja je napravila neverovatnih 25 uzastopnih as-servisa!

Poslednji set Kragujevčanke su dobile rezultatom 25:0, a svih 25 poena osvojila je ova supertalentovana odbojkašica. Devojčica je od samog početka pa do kraja seta ostala na servis liniji, što je gotovo neverovatno.

Mlada pionirka i tehničar Radničkog, postigla je novi sopstveni rekord u as-servisima. Do sada je to bio broj 15, a posle današnje utakmice taj broj je povećan na 25.

"U našoj ekipi ja sam najsigurniji igrač što se tiče servisa, međutim imala sam neke greške, verovatno zbog pritiska. U trećem setu smo se sve igračice zainatile i ja sam stala na servis, a u glavi mi je bilo da želim da se sad baš pokažem. Trener mi je rekao da samo ubacim servis, a posle da pojačam, međutim krenuli su asevi da se ređaju. Mislim da je u nekom trenutku protivnička ekipa izgubila koncentraciju, što je bio još veći motiv da nastavim da serviram dobro", rekla je Anja.

foto: OSSRB.ORG

Najveća podrška Kragujevčanki je njen tata, koji nije mogao da prisustvuje utakmici. Možda nije fizički bio tu, ali je bio u njenim mislima dok je svojim fenomenalnim servisima osvajala poene.

"Konstantno sam razmišljala o mom tati i on mi je bio non-stop u glavi. Tata me prati uvek, a sad nije bio u prilici da dođe i sve poene sam njemu posvetila. Poslednji poen kad smo osvojile, sve igračice iz tima su skočile na mene. Svaka od njih je bila ponosna na mene, a takođe i naš trener", kaže Lukićeva.

Jedino što je u trenutku zasmetalo ovoj talentovanoj pionirki jeste vrućina u hali, ali čak ni tada nije odustala u svojoj nameri da napravi nesvakidašnji rezultat i set za pamćenje.

"U jednom trenutku mi je bilo previše toplo, pogledala sam u sudiju i htela sam da mu kažem da sačeka malo da dođem do vazduha. Međutim, nisam dopustila da me to poremeti, već sam skupila snage da nastavim. Nikada nisam osvojila 25 poena, rekord mi je bio 15 i kada sam stigla do te brojke, razmišljala sam u sebi da moram da dođem makar do 20 poena, minimum. Uspela sam da izdržim do kraja seta i ne mogu da opišem koliko mi je bio prelep osećaj", zaključila je mlada odbojkašica.

Kurir sport