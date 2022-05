BUJNA SRPKINJA OČARALA UFC ŠAMPIONA: "Predator iz Kameruna" ostala bez teksta, kada se pojavila seksepilna brineta (VIDEO)

Frensis Nganu, šampion u UFC u teškoj kategoriji, odlepio je za Srpkinjom Sarom Damnjanović. "Predator iz Kameruna" kako glasi nadimak snažnog borca oduševljen je pojavom nekadašnje šampionke u tekvondu, danas uticajne influenserke.

foto: Printskrin/Jutjub

Frensis Nganu (35) ima svoj Jutjub kanal preko kojeg održava kontakt sa svojim obožavaocima. Lepoj i seksepilnoj Sari posvetio je dobar deo svoje emisije, a kako sam kaže, Srpkinju je primetio iz dva razloga.

Prvi je što je zanosna Sara Damnjanović (25) izuzetno lepa žena, a drugi, što se radi o nekadašnjoj šampionki u tekvondu, koja se takmičila za klub "Galeb", a najveći uspeh joj je osvajanje bronzane medalje na EP 2015, kao i nekoliko titula na prvenstvima Balkana.

foto: Printskrin/Jutjub

- Upravo sam otkrio ovu sportistkinju i dozvolite mi da vam kažem jednu stvar, momci, stvarno je impresivna. Šta mislite o njenim nastupima - napisao je Nganu u opisu videa, a potom je dodao:

- Opa, lepa je! Ona je prekrasna zver. Ne bih voleo da dobijem kružni udarac od nje u stomak. Može rebra da ti polomi.

Upitan da prokomentariše, da li bi Sara mogla da se okuša u UFC, Nganu je dao zanimljiv odgovor:

- Nemojte loše da me shvatite, jako je dobra u tekvondou, ali to nije dovoljno za borbu sa MMA devojkama. Opet, ni one ne bi mogle s njim da se nose u tekvondou. Ako bi počela da trenira MMA, bila bi dobra.

Samom pojavom u ringu Frensis Nganu izgleda zaista zastrašujuće. Visok je 194 centimetra i ima 115 kilograma! Zvanično je vlasnik najrazornijeg udarca na planeti. Sa 129.000 jedinica registrovanih na merenju na UFC institutu u Las Vegasu, daleko je nadmašio 114.000 Tajrona Sponga.

Do pre osam godina Frensis Nganu živeo je kao beskućnik na ulicama Pariza, pošto je iz rodnog Kameruna imigrirao u Francusku. Danas je ovaj majstor mešovitih borilačkih veština jedan od najcenjenijih i najuticajnijih boraca u UFC.

