FENOMENALAN DAN NAŠIH SPORTISTA NA MEDITERANSKIM IGRAMA: Zlato za Nemeša, srebro za Brežančića, bronza za Sudimac i Lončar!

Današnji program trećeg dana takmičenja na Mediteranskim igrama u Oranu bio je izuzetno uspešan za naše sportiste.

Rvač Viktor Nemeš osvojio je zlatnu medalju u grčko-rimskom stilu u težinskoj kategoriji do 77kg. Viktor je pokazao svoju klasu tokom celog turnira. On je juče sigurno stigao do finala, a večeras je u meču koji ni u jednom trenutku nije bio upitan, pobedio Alžirca Abd Elkrima Ouakalija rezultatom 9:0. U sali prepunoj domaćih navijača, Viktor Nemeš nije podlegao paklenoj atmosferi i pokazao je da je za klasu bolji od ostalih takmičara. On je nakon osvojene zlatne medalje iskazao veliko zadovoljstvo osvojenom medaljom.

„Mogu da kažem da mi je trebalo ovo takmičenje. Na Evropskom prvenstvu nisam prošao kako sam hteo. Tamo sam odmah ispao u prvom kolu i trebao mi je ovaj osećaj pobednika. To će mi dati snagu da nastavim da treniram i da u septembru isto ovako osvojim zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u Beogradu.“

Karatista Vladimir Brežančić osvojio je srebrnu medalju! Posle relativno slabijeg nastupa naših karatista prvog dana njihovog takmičenja, današnji dan doneo je sjajan rezultat. Vladimir Brežančić u težinskoj kategoriji do 84kg potpuno je dominirao tokom jutarnjeg programa u okviru karate nadmetanja.

On je u prvom kolu pobedio Alžirca Faleh Midouna rezultatom 10:2, dok je u drugom kolu prednošću prvog osvojenog poena pobedio i francuskog takmičara, Dani Makamatu. Konačno je u trećem meču savladao takmičara iz Hrvatske, Ivana Kvesića rezultatom 4:0, što ga je dovelo do finala u kojem se borio sa aktuelnim svetskim prvakom, Egipćaninom Badavijem 4:6.

Vladimir Brežančić, u izjavi odmah nakon meča, iskazao je zadovoljstvo pokazanim na turniru i rekao je:

„Veliki je ovo uspeh za mene i najvažniji rezultat u mojoj dosadašnjoj karijeri. Ovo je takmičenje bilo naporno, takmičari su zaista bili odlični. U polufinalu sam se sastao sa svetskim prvakom iz Madrida sa prošlog prvenstva i uspeo sam da ga pobedim. Upravo ovako težak raspored takmičara doveo je do toga da ne uspem da pobedim aktuelnog svetskog prvaka iz Egipta.“

U pre podnevnim časovima osvojena je prva medalja za naš Tim na ovim Mediteranskim igrama, a to su uradile naše dve takmičarke u badmintonu – Marija Sudimac i Sara Lončar. One su u disciplini ženski dubl juče ostvarile dve pobede, i to u 1/8 finala protiv Grčke. Nekoliko sati kasnije, one su i u ¼ finalu ostvarile pobedu. Bile su bolje od Egipta. Oba meča dobile su rezultatom 2:0. Danas su nastavili svoje takmičenje i u polufinalu sastale su se sa takmičarkama iz Turske. Turkinje su ovog puta bile bolje, ali je ulazak u polufinale bio dovoljan za bronzanu medalju, obzirom da u ovoj disciplini poraženi iz polufinala osvajaju bronzanu medalju.

Odmah nakon polufinalnog meča, selektor naše badminton reprezentacije Milan Barbir izjavio je:

„Sjajno izdanje Marije i Sare na njihovim prvim mediteranskim igrama, u kojoj su nam podarile i prvu medalju u badmintonu. Malo odmora, pa već od sutra nastavljamo pohod na još jedno odličje u pojedinačnoj konkurenciji.“

Naša dva rvača slobodnim stilom, Stevan Andrija Mićić u težinskoj kategoriji do 65kg i Magomedgadži Nurasulov u težinskoj kategoriji do 125kg u pre podnevnom programu sigurno su uspeli da uđu u polufinala koja su se održala u popodnevnim časovima. Naš kolos u kategoriji do 125kg Magomedgadži Nurasulov pobedio je u polufinalu Salima Ercana iz Turske rezultatom 10:2 i sutra uveče će se u finalu boriti protiv Abrahama de Hesosa Kohedo Ruana iz Italije. Stevan Andrija Mićić, na žalost, u polufinalu nije uspeo da pobedi Zelimkana Abakarova iz Albanije, tako da će se sutra uveče u meču za treće mesto boriti protiv Munira Rečepa Aktaša iz Turske. Žarko Dickov u grčko-rimskim stilom u kategoriji do 87kg u borbi za bronzu protiv Egipćanina Nureldina Hasana izgubio je rezultatom 6:4, pa nije uspeo da osvoji još jedno odličje za našu zemlju.

Naš takmičar u boćanju Dejan Kovačević danas je u četvrtfinalu nastupao protiv takmičara iz Tunisa, Rajena Hamdija. Dejan je ostvario pobedu i rezultatom 13:4 plasirao se u polufinale koje će se održati sutra pre podne. Dejan Kovačević u polufinalu boriće se protiv takmičara iz Italije, Luiđi Gratapalje.

Naša predstavnica u istom sportu, Milica Popović nije uspela da se plasira u četvrtfinale, već je svoj nastup završila u kvalifikacijama.

Naša ženska stonoteniska reprezentacija nastavila je niz odličnih rezultata. Naše devojke Izabela Lupulesku, Sabina Šurjan i Tijana Jokić u četvrtfinalu pobedile su ekipu Španije rezultatom 3:1, a onda su u polufinalu protiv Egipćanki izgubile rezultatom 3:1. Nakon polufinala, devojke su u meču za treće mesto protiv Portugala izgubile rezultatom 3:1 i na taj način su završile na odličnom četvrtom mestu.

Muška stonoteniska reprezentacija lavovski se borila u četvrtfinalu protiv Portugala, ali su Jevtović, Gacin i Levajac ovoga puta bili za malo lošiji. Izgubili su rezultatom 3:1 i tako su završili svoj nastup.

Vaterpolisti su nastavili niz pobeda. Oni su danas u dosta kvalitetnom meču pobedili Crnu Goru rezultatom 9:8. Sutra naši vaterpolisti nastupaju u meču poslednjeg kola u svojoj grupi protiv Portugala, nakon čega kreće eliminacioni deo takmičenja.

Muška rukometna ekipa danas je započela svoj nastup. Rukometaši su igrali protiv Slovenije u prvom kolu svoje grupe i pobedili su 31:27. Interesantno je da je početak kompletnog turnira kasnio, odnosno bio je odložen iz tehničkih razloga za nekoliko sati, pa je umesto u 11.00, utakmica naših rukometaša počela u 14.00 časova.

Ženska odbojkaška reprezentacija danas je imala svoj prvi nastup danas. Odbojkašice su pobedile 3:1 reprezentaciju Francuske i na taj način su se plasirale u četvrtfinale. Odmah nakon meča, selektorka Marijana Boričić izjavila je: „Prvo čestitam devojkama na pobedi. Zasluženo smo pobedile.

Nismo najbolje otvorili meč, prvi set je bio vrlo težak i spor, ali to smo očekivali jer smo prethodnih dana imali svega dva sata treninga i ovaj meč je igran u neuobičajenom jutarnjem terminu. Kasnije smo „podigli“ nivo naše igre, pre svega u elementu servisa i tu smo poremetili ekipu Francuske koja je imala problema da organizuje svoju igru. Bitno je da se sada odmorimo i važno je da pobedimo i naredni meč kako bismo imali lakši put u borbi za medalju.“

Pored Vladimira Brežančića, u karateu su danas nastupale i Ivana Perović, Marina Radičević i Đorđe Tešanović koji nisu imali toliko uspeha kao Vladimir. Ivana Perović u svojoj težinskoj kategoriji preko 68kg u prvom meču pobedila je Luciju Lesjak iz Hrvatske rezultatom 1:0, ali je već sledeći meč protiv Grkinje Kidonaki izgubila sudijskim preglasavanjem. Ivana je imala drugu šansu u repesažu protiv Turkinje Akjol, ali je izgubila rezultatom 1:0 i tako je završila svoj nastup. Marina Radičević je svoj nastup završila u prvom kolu izgubivši rezultatom 5:3 od Marokanke Nisrine Bruk. Đorđe Tešanović u kategoriji preko 84kg u prvom kolu izgubio je od takmičara iz Alžira, Hocine Daikija rezultatom 7:2.

Naš bokser u težinskoj kategoriji do 52kg, Omer Ametović u prvom kolu pobedio je domaćeg takmičara Turega rezultatom 2:1. Omer svoj četvrtfinalni meč boksuje 29.juna protiv takmičara iz Tunisa. Naša predstavnica u boksu, Nikolina Gajić izgubila je u prvom kolu prekidom u trećoj rundi od aktuelne prvakinje sveta, Busenaz Surmeneli iz Turske i završila je svoje takmičenje na Mediteranskim igrama.

Kurir sport