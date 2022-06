MLADI DŽUDISTI SRBIJE OSVOJILI PET MEDALJA NA EP! Todorov čestitao Orlićima: Vi ste predvodnici zlatne generacije

Mladi reprezentativci Srbije još jednom su obradovali sve ljubitelje džudoa vrhunskim rezultatima na međunarodnoj sportskoj sceni.

Na Evropskom prvenstvu za kadete održanom u Poreču, Orlići su osvojili zlato, dva srebra i dve bronze, što ih je pozicioniralo na sedmo mesto u generalnom plasmanu u konkurenciji 34 države Starog kontinenta.

Milan Bulaja još jednom je potvrdio visoku klasu na međunarodnoj sportskoj sceni, ovoga puta i na oficijelnom Evropskom prvenstvu za kadete, gde se okitio zlatnom medaljom u kategoriji do 90 kilograma.

Sa zvanjem vicešampiona iz Poreča vratili su se Mateja Jeremić i Mihajlo Simin, koji su blistali u konkurenciji do 55 odnosno do 73 kilograma. Dušan Grahovac ( do 81 kg) i Natalija Prolić ( do 40 kg) oktili su se bronzanim medaljama čime su dodali vredna odličja u bogatu riznicu Džudo saveza Srbije.

Ivan Todorov predsednik Džudo saveza Srbije uputio je čestitku takmičarima, trenerima i klubovima na povodom vrhunskog rezultata ostvarenog na Evropskom prvenstvu za kadete u Poreču ovog vikenda.

-Vaši vrhunski rezultati i način na koji ste branili boje Srbije na međunarodnoj sportskoj sceni sve nas čine izuzetno srećnim. Ovim putem želim da uputim iskrene čestitke svim takmičarima, trenerima, selektorima, stručnom štabu Džudo saveza Srbije kao i klubovima na vrhunskom rezultatu, čime ste ostvarili kontinuitet na međunarodnoj džudo sceni. Ispisali ste nove zlatne stranice našeg sporta, Milan Bulaja kao prvak Evrope, Mateja Jeremić I Mihajlo Simin, vivešampioni Starog kontinenta, kao i Natalija Prolić i Dušan Grahovac kao osvajači bronzanih odličja. Rezultatima na međunarodjoj sceni u ovoj sezoni dokazali ste da ste predvodnici, nove zlatne generacije. Uveren sam da je ovo tek početak imajući u vidu da nas tek očekuju izazovi na međunarodnoj sportskoj sceni. Vaši vrhunski rezultati jasno govore da srpski džudo nastavlja sa vrhunskim rezultatima i ima blistavu budućnost. Još jednom vam upućujem iskrene čestitke na ostvarenim vrhunskim rezultatima istakao je Ivan Todorov, predsednik Džudo saveza Srbije.

Kurir sport