ŽETVA MEDALJA SRPSKIH DŽUDISTA: Zlato za Perišić, srebro za Nikolić, bronza za Bunčića

Džudisti su danas započeli svoj turnir i već na početku su stavili do znanja da su došli po medalje i najviše plasmane.

Prvu medalju Srbiji na XIX Mediteranskim igrama u džudou, donela je Milica Nikolić, učesnica Olimpijskih igara u Tokiju. Milica Nikolić osvojila je srebrnu medalju u težinskoj kategoriji do 48kg. Milica je imala ukupno tri meča na svom putu do srebrne medalje. Ona je u prvom kolu takmičenja izašla na duel takmičarki iz Portugala, Rakuel Nunjes Brito. Sigurno i iskusno, Milica je ovaj meč dobila iponom.

U polufinalu, Milica Nikolić se borila protiv Špankinje Mireie Lapuerte Komas, takmičarke koja je u juniorskoj konkurenciji osvojila nekoliko medalja na Evropskim šampionatima. Milica je, međutim, i nju pobedila iponom i na taj način je došla do finala. U finalu, Nikolić je za protivnicu imala Francuskinju Melani Vieu.

foto: OKS

U izuzetno napetom meču u kojem nije bilo uspešnih akcija ni sa jedne ni sa druge strane, ušlo se u produžetak. Naša takmičarka je bila nadomak pobedi, obzirom da je Vieu imala već dve opomene od strane sudija, ali je Francuskinja ipak uspela da baci Milicu Nikolić i „zlatnim poenom“ je završila meč u svoju korist.

Nakon završetka meča, Milica je bila zadovoljna svojim nastupom.

„Ovo takmičenje je došlo pred početak kvalifikacija za predstojeće Olimpijske igre u Parizu. Što se tiče nastupa, ja sam zadovoljna svojim nastupom. Iskreno, suđenje u finalu je bilo vrlo diskutabilno, ali je po meni važnije da sam ja uradila sve što je do mene. Organizacija Mediteranskih igara je drugačija i specifičnija od onoga na šta smo mi inače navikli, ali je i ovo zaista lepo iskustvo.“

Odmah nakon Milice, na borilište je u meču za treće mesto u svojoj težinskoj kategoriji izašao Strahinja Bunčić. On je u svojoj konkurenciji do 66kg osvojio bronzanu medalju. Strahinja Bunčić je započeo svoj nastup na ovim Mediteranskim igrama pobedom nad Francuzom Goberom.

U polufinalu, naš Strahinja se sastao sa Italijanom Mateom Pirasom koji je u tvrdom meču uspeo da pobedi našeg takmičara. U meču za bronzanu medalju, Bunčić se sastao sa takmičarom iz Hrvatske Robertom Klačarom. Strahinja je bio koncentrisan i bolji protivnik u ovom meču, pa je pobedio i osvojio bronzanu medalju.

foto: OKS

Strahinja nije krio zadovoljstvo osvojenom medaljom i istakao je:

„Zadovoljan sam današnjim nastupom. Drago mi je što sam osvojio medalju na Mediteranskim igrama. Ovo je moje prvo učešće na Mediteranskim igrama i srećan sam što sam ga zaokružio sa medaljom.“

Neverovatan dan za naš džudo tim u Alžiru zaokružila je Marica Perišić u težinskoj kategoriji do 57kg. Ona je osvojila zlatnu medalju. Marica je takođe sjajno odradila ovaj turnir. Ona je na putu do medalje imala tri meča. U prvom kolu sastala se sa takmičarkom iz Francuske, Ofeli Veloci koju je pobedila odličnim iponom. Nešto kasnije, Marica se u polufinalu sastala sa Hasret Bozkurt iz Turske. I ovaj meč, Perišić je pobedila iponom. Milica je inače tokom celog dana na svim mečevima pokazala veliku fokusiranost i spremnost i bilo je samo pitanje kada će se ovaj meč završiti u korist Marice Perišić.

„Jako je lep osećaj biti na vrhu podijuma. Bili su dobri mečevi, svaki je bio na zlatan bod. Ja sam prepoznatljiva po tom stilu borenja. Dugo sam čekala i mnogo sam radila da dođem do ovakvog uspeha i zaista sam zadovoljna“, istakla je pobednica Mediteranskih igara u džudou, Marica Perišić.

1 / 8 Foto: OKS

Danas je nastupala još jedna takmičarka u težinskoj kategoriji do 52kg. Nadežda Petrović je dobro započela današnje takmičenje pobedom nad Italijanom Frančeskom Điordom, ali je u četvrtfinalu izgubila od Marokanke Iraoui, pa je onda kroz repesaž morala da pokuša da dođe do meča za treće mesto. Nadežda, na žalost, kroz repesaž nije uspela da dođe do meča za bronzanu medalju.

