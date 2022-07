NOVA MEDALJA ZA SRBIJU: Bronzani Aleksandar Kukolj!

Ovo je treća medalja za Tim Srbije danas, nakon zlatne medalje Damira Mikeca i srebra Teodore Vukojević.

Kukolj je odlično započeo današnji dan prvom pobedom u četvrtfinalu turnira do 100kg.Nakon toga, u polufinalu je Aleksandar Kukolj izgubio iponom od domaćeg takmičara Boumara. Izgubivši polufinalni meč, Kukolj je u meču za bronzanu medalju čekao pobednika dve runde repesaža, a to je bio Turčin Mert Šišmanlar.

Mladi takmičar iz Turske u ovom meču nije dorastao našem asu. Već posle malo više od jednog minuta borbe, Aleksandar Kukolj je napravio vazari. Vrlo brzo nakon toga, Šišmanlar je pokušao napad na Kukolja koji je naš džudista preokrenuo u svoju korist i okončao borbu iponom. Na taj način, Kukolj je doneo Srbiji novu medalju.

Naš borac je iskazao zadovoljstvo što je osvojio bronzanu medalju, ali i žal što nije iskoristio svoje šanse u polufinalnoj borbi protiv domaćeg takmičara.

„Lep je osećaj kada se osvoji medalja. Istinski mi je žao što nisam ušao u finale, jer sam se ceo turnir osećao veoma dobro. Bio sam dosta oštar u mečevima i sve je funkcionisalo kako treba, ali je u džudou dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da se izgubi meč. Još uvek nisam siguran šta se dogodilo u polufinalu i kako sam izgubio. Ostaje mi da analiziram svoje greške u tom meču, a za sada ću morati da se zadovoljim trećim mestom na ovim Mediteranskim igrama.“

Pored Aleksandra Kukolja, još dvoje džudista su danas imali svoje nastupe. Milica Žabić ukategoriji preko 78kg i Darko Brašnjović u kategoriji do 90kg uspeli su, takođe, da dođu do borbi za bronzane medalje, ali nisu uspeli da dođu do medalje. I Milica i Darko su do borbi za bronzu došli kroz repesaž. Milica Žabić je izgubila od Korali Hajme iz Francuske , a Darko Brašnjović od takmičara iz Bosne i Hercegovine, Tonija Miletića.

Obzirom da su ovo bili poslednji mečevi za naš džudo tim na Mediteranskim igrama u Alžiru, trener Vladimir Jovičić je sumirao nastupe svih sedmoro naših džudistkinja i džudista.

„Mi smo i pre početka turnira najavili da su sve naše džudistkinje i džudisti u konkurenciji za medalju. Tako je i bilo. Mi smo osvojili zlato, srebro i dve bronze. U isto vreme, izgubili smo dva meča za medalju, imali smo i jednu nesrećnu povredu. Sve u svemu, ovo je bio dobar nastup iako smo mi očekivali da ćemo ovde osvojiti još više medalja. Svim našim takmičarima se mora čestitati na odličnom nastupu, požrtvovanju i na pokazanom znanju.“

Kurir sport