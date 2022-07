MILICA OD ZLATA! Srpska atletičarka najbolja na Mediteranskim igrama!

Novu medalju, i to zlatnu, za naš Tim donela je atletičarka Milica Gardašević

Ona je u skoku udalj nastavila dominaciju srpskih atletičarki, obzirom da je medalja promenila vlasnicu, ali ne i zemlju iz koje vlasnica dolazi. Do večeras aktuelna šampionka Mediterana iz Taragone 2018. godine bila je Ivana Vuleta.

Milica Gardašević je i pre nastupa važila za jednu od favoritkinja, imajući u vidu rezultate koje ostvaruje već duži vremenski period, a posebno nakon skoro održanog mitinga Dijamantske lige u Rimu gde je u vrhunskoj konkurenciji osvojila četvrto mesto.

foto: OKS

Od samog starta večerašnjeg takmičenja, Gardašević je krenula odlučno i već nakon prve serije skokova zauzela je prvo mesto koje je samo u jednom trenutku u drugoj seriji prepustila Tavareš iz Portugala. U prvoj seriji Milica je doskočila do 6.53 metara. U drugoj seriji Tavareš iz Portugala je skočila do 6.54 što je i bio njen najbolji skok. Obzirom da je Milica skakala nakon konkurentkinje iz Portugala, u tom trenutku je izgubila prvo mesto. Ali već kada je u drugoj seriji došlo vreme za njen skok, Milica je popravila distancu i doskočila je do 6.65 metara. U tom momentu je izbila na prvo mesto i do kraja se više nije pomerala sa te pozicije.

foto: OKS

Esra Ovis iz Egipta je u trećoj seriji skokova nagovestila da bi možda mogla da uđe u ozbiljnije sa Milicom skokom od 6.54m koji joj je i doneo srebrnu medalju, ali to ipak nije bilo dovoljno da ozbiljnije pripreti Milici Gardašević. U četvrtoj i petoj seriji Milica je prestupila, a i pre nego što je u poslednjoj seriji izvela svoj najbolji skok, bilo je jasno da je osvojila zlatnu medalju, obzirom da su sve druge takmičarke koje su mogle da joj pariraju u poslednjoj seriji izvele slabije skokove od njenog dotadašnjeg rezultata.

foto: OKS

I tada je Milica Gardašević pokazala koliko je veliki sportista. Uprkos činjenici da je već osvojila zlatnu medalju, naša skakačica je izašla na zaletište i u poslednjoj seriji izvela najbolji skok večeri – 6.67 metara. Milica je u svojoj izjavi nakon takmičenja posebno istakla pozitivnu timsku atmosferu koja vlada u Timu Srbije na Mediteranskim igrama, a koja nekada nedostaje sportistima na takmičenjima koji dolaze iz individualnih grana sportova.

Kurir sport