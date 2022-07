LEKLER SREĆAN ZBOG TRIJMFA: Imao sam problema sa gasom!

"To je bila zaista dobra trka. Imali smo tempo. Na početku sam se borio sa Maksom, a završnica je bila neverovatno teška. Imao sam problema sa gasom, papučica bi se zaglavila na 20 ili 30 odsto gasa pri malim brzinama i bilo je vrlo nezgodno. Uspeli smo da izdržimo do kraja i vrlo sam srećan", rekao je Lekler posle trke.

Lekler je pobedio na Špilbergu i ostvario peti trijumf u karijeri, a treći u sezoni.

"Takođe, problem sa gasom bio je manje-više isti kod Sainca koji se povukao iz trke i na to sam mislio u završnici. Znao sam da nije problem sa motorom, pošto je osećaj kod papučice bio čudan. Na sreću, sve je izdržalo do kraja trke", naveo je on.

Lekler je u generalnom plasmanu smanjio zaostatak za vodećim Maksom Verstapenom iz Red Bula na 38 bodova.

"Definitivno mi je bila potrebna ova pobeda. Poslednjih pet trka bile su neverovatno teške za mene i za ekipu. Sjajan je osećaj konačno pokazati da imamo tempo i da možemo da pobedimo. Moramo da se borimo do kraja", dodao je Lekler.

Verstapen je krenuo sa pol pozicije, ali je na kraju zauzeo drugo mesto.

"Bilo je nezgodno, činilo se da se pomalo mučimo sa gumama i to se nastavilo na svakoj komponenti. Previše su se trošile da zaista napadnem Šarla, ali drugo mesto je dobar rezultat u teškoj trci. Sjajno je videti brojne navijače u Austriji. Nažalost, nisam uspeo da im dam pobedu, ali i drugo mesto je dobar rezultat", rekao je on.

Sedmostruki svetski šampion Luis Hamilton iz Mercedesa zauzeo je treće mesto, što je njegov treći uzastopni plasman na podijum.

"Ovo definitivno nisam očekivao, jučerašnji dan bio je težak i imali smo težak vikend. Zauzeli smo treće i četvrto mesto i osvojili dobre bodove za ekipu, pa nastavljamo dalje. Želim da zahvalim ljudima u garaži koji su toliko naporno radili da poprave bolid. Imao sam novi bolid u subotu ujutro, ali nažalost uradio sam nešto što ne radim često. Napredovali smo ovog vikenda i moramo da nastavimo tako", rekao je Hamilton.

Naredna trka u šampionatu vozi se 23. jula za Veliku nagradu Francuske.

