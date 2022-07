OVO JE NAJPOZNATIJI SPORTISTA KOJEM SIGURNO NE ZNATE IME: Doveden u Evropu da bude SLUGA, a postao je ŠAMPION, LEGENDA I REKORDER!

To ime se uopšte nije pominjalo u javnosti sve do sada, kada je otkrivena nestvarna priča čuvenog Britanca.

Mo Farah je već dosta poznatije ime, zar ne? A, u pitanju je isti čovek.

Legendarni atletičar koji je nedavno najavio kraj fenomenalne karijere je šokirao javnost u Velikoj Britaniji, ali i Evropi otkrićem da je na ostrvo doveden iz Džibutija kada je bio dečak i to da bi bio sluga jednoj porodici.

On je za britanske medije otkrio svoje pravo ime i priču koja stoji iza svega.

Ime koje je učinio poznatim dobio je od ljudi iz Džibutija, a do sada se mislilo da je u Englesku stigao kao izbeglica iz rodne Somalije.

Kada je imao osam ili devet godina odveden je iz Somalije u Džibuti i tako odvojen od majke, a još ranije je ostao bez oca.

"Ljudi me znaju kao Moa Faraha, ali to nije moje ime i to nije realnost. Prava priča je da sam rođen na severu Somalije kao Husein Abdi Kahin. Uprkos tome šta sam pričao u prošlosti, moji roditelji nikada nisu živeli u Velikoj Britaniji. Kada sam imao četiri godine moj otac je ubijen u građanskom ratu. Kao porodica smo rastavljeni, od majke su me razdvojili i doveden sam u Veliku Britaniju nelegalno pod imenom drugog deteta koji se zvao Mohamed Farah".

U Veliku Britaniju ga je odvela jedna žena koja mu je poručila da ga vodi porodici i da se od sada odaziva na ime Mohamed jer je to ime pisalo u lažiranim papirima s kojima je stigao u Evropu.

Ista ta žena je, po dolasku u Englesku, te papire je iscepala i bacila u kantu za smeće, a Farah je morao da čuva decu i čisti kuću porodice kojoj je odveden u zamenu za hranu.

Ističe da je jedini izlaz iz teških trenutaka video u odlasku na trčanje. Kada je krenuo u školu, učitelju je priznao ko je i odakle je, a socijalna služba ga je ubrzo prebacila kod jedne somalijske porodice.

foto: EPA/Jean-Christophe Bott

Vremenom je u trčanju postajao sve bolji, a danas je živa legenda atletike.

Ovaj tridesetdevetogodišnjak je tokom duge i bogate karijere obarao rekorde i osvajao medalje gde god se pojavljivao.

Neki od najvažnijih uspeha su četiri zlata na Olimpijskim igrama, šest na Svetskim prvenstvima, pet na Evropskim prvenstvima, šest zaredom pobeda na polu maratonu u Njukaslu, pobeda na Maratonu u Čikagu...

