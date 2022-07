SIMOVCI ODBROJAVAJU DANE: Blizu 300 učesnika iz Srbije krenuće uskoro na Međunarodnu završnicu Sportskih igara mladih

SIMOVCI odbrojavaju dane do velike Međunarodne završnice Sportskih igara mladih.

Blizu 300 učesnika iz Srbije krenuće 15. avgusta put Splita, gde one koji su bili najuspešniji tokom devete sezone Dunav osiguranje Sportskih igara mladih očekuju vršnjaci iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih, Marija Mihajlović kaže da tim SIM-a i dalje sabira utiske sa Državnog finala koje je početkom jula održano u Vrnjačkoj Banji, ali da su isto vreme svi okrenuti ka onome što deca željno očekuju, a to je put u Split.

- Ponosni smo na sve naše SIMOVCE, ali i na njihove roditelje i trenere. Mi u SIM-u volimo da istaknemo da je ovo najlepša sportska priča u regionu, međutim, priče koje do nas stižu svakoga dana pokazuju da su Dunav osiguranje Sportske igre mladih uveliko prerasle sportsku priču. Drago nam je što su i deca, ali njihovi roditelji i treneri shvatili da nam je osim sportskog uspeha mnogo važnije da kod dece usadimo vrednosti kao što su tolerancija, poštovanje protivnika, fair-play, da shvate koliko su srećni i bogati sa svakim novim prijateljstvom i da nauče da dele svoju sreću. To uče kroz Igre, ali to uče i od svojih roditeljai trenera i moram da pomenem naše stonotenisere koji su se organzovali tako da omoguće jednoj od takmičarki da u Split povede, kao vođu, svoju stariju sestru, koja nikada do sada nije bila na moru – izjavila je Marija Mihajlović i dodala da takvih priča ima dosta, ali da tu sreću koju Igre donose, uglavnom podele sa tom decom i njihovim roditeljima:

foto: Sportske igre mladih

- Mi često do samog dolaska u Split i ne znamo da su među nama deca kojoj ćemo doneti tu radost da prvi put vide more. Ti dečaci i devojčice i njihove porodice ostaju vezani za Igre, svaki novi susret sa njima je posebno emotivan, tako da i kada deca prestanu da se takmiče, prerastu Igre, uvek dođu da nam se jave, da daju podršku.

Da kontakt između učesnika Dunav osiguranje Sportskih igara mladih i tima SIM-a ne prestaje onog trenutka kada se takmičenja završe pokazuje i priča na to koliko su u igrama ponosni na uspehe koje postižu fudbalerke iz Novog Pazara:

- Naše prvo upoznavanje sa tim devojčicama je bilo u Novom Pazaru kada je tamo održan Karavan radosti i prijateljstva. Veliki uspeh je bio što se u tom regionu zaigrao ženski fudbal, a onda su te devojčice pobedile na Regionalnom finalu i stigle do završnice Državnog finala. One nisu uspele da se plasiraju na Međunarodnu završnicu, ali su uživale u svakom trenutku u Vrnjačkoj Banji. Veliki praznik, Bajram, proslavile su u društvu SIMOVACA iz ostalih krajeva Srbije, bilo je smeha, slatkiša... Kao šampionke su dočekane u Novom Pazaru, bili smo im “vetar u leđa” i evo, kako čujemo, nastavile su da ređaju uspehe.

Dok su se u Vrnjačkoj banji održavali finalni turniri SIMOVCI su pratili uspehe naših mladih odbojkašica među kojima su i nekadašnje učesnice Dunav osiguranja Sportskih igara mladih, devojke koje i dalje daju podršku Igrama, Hene Kurtagić, Dine Župić i Dunje Grabić.

- Uvek se radujemo uspesima koje postižu naši SIMOVCI. Ovih dana navijamo za našu Saimu Murić koja je ove godine nosila baklju radosti i prijateljstva. Ona je izborila plasman u finale trke na 1500m na EYOF-u.

Mihajlovićka ističe da je deveta sezona Dunav osiguranje Sportskih igara mladih počela još u februaru održavanjem ekoloških radionica “Zero Waste – budi deo igre – čuvajmo našu planetu”, koje su realizovane u saradnji sa kompanijom Coca Cola. Usledilo održavanje brojinih kvalifikacionih turnira, najviše u malom fudbalu, jer je interesovanje za Coca Cola kup prevazišlo sva očekivanja. Interesantna je priča i za ovogodišnjeg pobednika u konkurenciji dečaka, ekipu “Kolumbija” iz Surdulice:

- U sastavu Surduličana igraju dečaci koji su nekoliko godina unazad deo su Dunav osiguranje Sportskih igara mladih. Počeli su kao jedna od najmlađih ekipa i evo stigli su do Međunarodne završnice. Inače, ova ekipa je kao sastav iz grada domaćina Regionalnog finala Igara dobila “wild card” , jer su na Coca Cola kupu koji je u Surdulici odigran u okviru Karavana radosti i prijateljstva zauzeli drugo mesto.

foto: Sportske igre mladih

Kada se govori o brojkama, predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih kaže da one nisu u prvom planu, već ono što se pruži deci na terenu i naravno reakcija dece na ono što Igre donesu u njihov grad. Ove godine organizovano preko 80 događaja u više od 50 mesta u Srbiji, a baklja prijateljstva zapaljena je u 26 gradova:

- Deveta sezona donela nam je susret sa nekim novim SIMOVCIMA, po prvi put Karavan radosti i prijateljstva održan je u Bačkoj Palanci, Kuli, Lebanu, Vlasotincu, Mladenovcu i Ćupriji i sigurna sam da će neki od ovih gradova ostati u kalendaru Karavana i za narednu sezonu. Veliku zahvalnost dugujemo lokalnim samoupravama koje su prepoznale značaj i ulogu Dunav osiguranje Sportskih igara mladih u podsticaju dece da se bave sportu i okrenu zdravom načinu života. Ta saradnja doprinela je da u imamo prave spektakle u Novom Sadu i Priboju, gradovima u kojima su održani i koncerti grupe Crvena jabuka.

U Nišu smo ove godine imali najviše učesnika Igara do sada. U Novom Pazaru deca se tokom cele godine spremaju za naš dolazak, Kraljev trg na Zlatiboru svake godine je u znaku Igara. Kikinda, Surdulica, Čačak, Petrovac na Mlavi, Požarevac, Kraljevo, Kruševac, Kuršumlija, Kragujevac, Sremska Mitrovica… sve su to gradovi gde su Igre manifestacija koja se sa radošću dočekuje. Već je ušlo u tradiciju da baklju prijateljstva zapalimo i u Vrelu, rodnom mestu našeg ambasadora Nemanje Matića. Ipak, kao najvažniji događaj izdvaja se Svečano otvaranje u Arilju, gde je sve prisutne pozdravio i osnivač Sportskih igara mladijZdravko Marić, a koncert je održao Željko Samardžić

Marija Mihajlović naglašava da je u okviru Dunav osiguranje Sportskih igara mladih za decu sve besplatno, pre svega zahvaljujući pulu sponzora, kompanijama Dunav osiguranje, Coca Cola, NIS, Telekom, Poštanska štedionica, Podravka i UEFA fondaciji:

- Generalni sponzor Sportskih igara mladih u Srbiji, kompanija Dunav osiguranje, iz godine u godine je tu da brine o našim SIMVCIMA; uvek im pripreme neka iznenađenja. Ove godine, najmlađi su uživali u štafetnoj trci “Prijatelj od detinjstva”, a za tri najbolja SIMOVCA pripremiljena su tri stipendijska osiguranja od po hiljadu evra. Stipendije će biti dodeljene posle Međunarodne završnice, a pored sportskog talenta i uspeha, vrednovaće se najvažnije osobine SIMOVACA – tolerancija, fair play, poštovanje protivnika…

Predsednica Dunav osiguranje Sportskih igara mladih Marija Mihajlović zahvalila se svima koji su bili deo devete sezone Dunav osiguranje Sportskih igara mladih, pre svega deci, koja iz godine u godinu pokazuju da su Sportske igre mladih postale njihova najdraža manifestacija. Putnicima na Međunarodnu završnicu u Split, poželela je, pre svega, nezaboravno druženje sa vršnjacima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Kurir sport