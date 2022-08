U SRBIJI SE NE OSEĆAM KAO GOST! Čelični Rus čeka spektakl u prestonici: Maštao sam da budem kao Muhamed Ali i Majk Tajson

Ruski nokauter Gasijev želi stopama najboljeg u istoriji, Tajsona

Počelo je odbrojavanje do početka velikog bokserskog spektakla u srpskoj prestonici, do sudara Rusa i Amerikanca u teškoj profi kategoriji.

Glavni akteri meča u Beogradu na vodi 26. avgusta 2022. kojim će glavni grad naše zemlje biti epicentar boks sveta je sa jedne strane 28-godišnji prekaljeni i rezultatski dokazani as profi ringa Rus Murat Gasijev koji je nosio naslov šampiona planete (IBF titulu od 2016. do 2018. i WBA titulu 2018 u teškoj kategoriji do 90,7 kg) i sa druge strane mašina iz Amerike, 42-godišnji Karlos Velč (21-2-1, 18 KO) koji je u poslednje četiri godine nanizao 19 mečeva i isto toliko pobeda.

Iako broji samo 28 leta Gasijev je iskusni, neustrašivi bokser posebnog kova, kombinacija inteligencije, hrabrosti, istrajnosti, savršene tehnike, momak šampionskog temperamenta koji nikada ne odustaje.

Nadimak “gvozdeni” Murat je je dobio po nazivu oblasti Rusije iz koje dolazi Osetije što u prevodu znači gvožđe. Profi boks misiju Gasijev je započeo kada je imao 18 godina, već sa 25 poneo je naslov najboljeg na planeti i postao svetska boks megasenzacija. Od oktobra 2021. rangiran je kao deveti najbolji aktivni teškaš na svetu sa skorom (28-1, 21 KO).

foto: BSS

Poslednji meč imao je u Moskvi jula 2021. kada je tehničkim nokautom zaustavio Nemca Mihaela Vališa već u trećoj rundi. Jedini poraz u dosadašnjoj karijeri Murat je doživeo jula 2018. jednoglasnom odlukom od Ukrajinca Aleksandra Usika u finalnom meču Svetske bokserske super serije kruzer turnira.

Ruski punčer, bokser koji u večini slučajeva pobeđuje nokautom, od kako je kročio na profi scenu pokazao je izuzetan kvalitet, posebnu umetničku notu u ringu koja krasi samo najveće, jako mlad opasao se šampionskim pojesevima namenjenim najboljim na svetu. Isti put imao je najbolji punčer u istoriji, specijalista za nokaut Amerikanac koji nosi isti nadimak kao i Rus, „gvozdeni“ Majk Tajson koji mu je idol iz detinjstva.

Gasijev se nalazi na srpskoj planinskoj lepotici Zlatiboru gde se priprema za susret sa Velčom pod beogradskim zvezdanim nebom. Ring je svaki dan, bez izuzetka, bio i ostao njegov posao i ljubav. Da li u pesnicama Gasijeva gori isti žar kao kada je bio svetski „broj1“?

„Da nema vatre, ne bih boksovao. Samo što iz niza razloga nije moguće često nastupati i oduševiti svoje fanove“.

Godinu dana je proteklo od kako je tukao Engleza, sada je na redu Amerikanac i borba za nastavak niza pobeda koji će momka iz Vladikavkaza približiti borbi za svetsku titulu. Sa kakvim emocijama ulazi u meč protiv Velča?

„Samo pozitivne emocije, jedva čekam da uđem u ring u Beogradu. Prvenstveno bih hteo da se zahvalim Ruskoj Federaciji, Bokserskom savezu Srbije i Svetskoj promociji boksa za ovaj događaj. Siguran sam da će biti sjajno boks veče i odličan meč i pokazaću svoj maksimum. Takođe želim da vidim ostale boksere koji će se boriti to veče, biće to fantastičan događaj za ljubitelje boksa“.

foto: BSS

Srbija, mesto nove bitke, novog izazova, 30-ti profi meč karijere. Kakav je utisak stekao po sletanju u bratsku zemlju Rusije?

„Prvi put sam u Beogradu i u Srbiji koja je jako dobra zemlja, sa dobrim i ljubaznim, plemenitim ljudima. Voleo bih da bolje upoznam ovu zemlju. Ovde se ne osećam kao gost, ovde se osećam izuzetno prijatno, kao da nikada nisam otišao od kuće“.

Koliko je težak put profi boksera? Da li se dogode trenuci kada nestane baruta u rukama, motivacije ili je to nešto što je nepresušno, jer boks je večna ljubav...

„Put svakog sportiste je težak. Dešava se i dobro i loše, ali treba se držati cilja i ići za njim, uprkos poteškoćama. Važno je da se dobro trenira, ključ uspeha je disciplina u treningu, hrani, spavanju“.

Kakav je osećaj kad osvojiš prvi šampionski pojas i kad to učinis jako mlad?

„Za mene je svaka pobeda kao još jedan korak kroz koji prolazim i idem dalje“.

Koji je razlog ulaska u boks, šta je maštao kao dečak?

„Umoran od borbe na ulici odlučio sam da to uradim u ringu. Želeo sam da budem kao Muhamed Ali, Majk Tajson. Pre boksa sam igrao fudbal, bavio se rvanjem i džudom, ali boks je verovatno nekako bliži karakteru“.

Borio se se sa najjačim boks asovima sveta. Koji meč nećeš nikada zaboraviti?

„Svaka borba je nezaboravna na svoj način. Ali mečevi za svetske titule su oni koji će mi zauvek ostati najvažniji u karijeri“.

Koliko na sportistu utiču povrede i povremeni prekidi karijere?

„Povrede su deo života sportiste, one su neizbežne i moramo ih prihvatiti. Svi znamo da će biti povreda. Ali i dalje dajemo sve od sebe da postignemo rezultat“.

U važnom trenutku karijere si se suočio s povredom, koliko si bio i ostao jak?

„ U početku je bilo jako teško, nisam mogao da treniram. Ali hvala Bogu gotovo je, problemi sa povredom su prošlost. Nikad nisam prestao da verujem u sebe. I to želim svima, ne samo sportistima, već i običnim ljudima, da uvek veruju u sebe i ostanu jaki“.

Za koji vremenski period predviđas osvajanje šampionskog pojasa?

“Sada je najvažnije pobediti u borbi 26. avgusta u Beogradu. A kako će se stvari odvijati nakon toga samo Bog zna“ – zaključio je ruski nokauter i boks šampion Murat Gasijev.