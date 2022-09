TRIJUMF UROŠ BRKIĆA U SEVERNOJ MAKEDONIJI: Dominacija srpskog asa se nastavlja, učvrstio se na vrhu u generalnom plasmanu

Predhodnog vikenda u Severnoj Makedoniji, u gradu Kočani, održana je 11. brdska trka u FIA centralno-evropskom šampionatu za 2022. godinu, na kojoj je jedan srpski predstavnik zabeležio fantastičan rezultat.

Vozač ASU Galaksa iz Beograda Uroš Brkić je, u konkurenciji 25 automobila, osvojio prvo mesto u kategoriji 1 - grupe 1. Reč je o najsnažnijoj grupi koja se boduje za FIA centralno-evropski šampionat.

foto: privatna arhiva

Na stazi u Kočanima vozili su takmičari iz Bugarske, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije.

Posle 11 trka srpski as vodi u generalnom plasmanu kategorije 1- grupe 1 sa 14 bodova prednosti nad drugoplasiranim Čehom Mihalom Danom. To je značajna prednost uoči završnice šampionata zakazane za sredinu oktobra. Preostale su još tri trke, i to u Austriji, Italiji i na kraju u Srbiji, na Avali.

(Kurir.rs)