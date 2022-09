HRVATI U FINALU, NJIHOV SELEKTOR CITIRAO VELIKOG SRPSKOG TRENERA: Tucak se naljutio na Italijane, posle dramatičnog polufinala

Vaterpolo reprezentacija Hrvatske igraće u finalu Evropskog prvenstva koje ta zemlja organizuje u Splitu. Hrvati su u dramatičnom polufinalu pobedili Italijane, rezultatom 11:10.

Hrvatska će u finalu igrati protiv Mađarske, koja je bila bolja od Španije. Selektor Italije Alesandro Kampanja optužio je Hrvate da su imali pomoć sudija u utakmici i da je pobednik meča trebalo da bude odlučen posle peteraca.

- Ostaću sportista do kraja. Ja sam uvek pružao ruku nakon utakmice kada bih izgubio. Izgubio sam svetsku bronzu od Grčke pa nisam puštao nikakva videa ili se bunio zbog poništenog gola Burića. Nisam protestovao kao što to sada rade Talijani. Neka iskreno i ljudski puste snimak utakmice i vide koji je bio kriterijum kada se Hrvatska odvojila. Uvek čestitam rivalu iako mi nismo u milosti kao što je Italija bila 20 godina. Nekorektno je to što rade - rekao je Ivica Tucak.

Potom je svoj govor selektor vaterpolista Hrvatske zaključio citiranjem srpskog košarkaškog trenera Svetislava Pešića.

- Ne znam da li se sećate mojih reči, ali rekao sam da se jedna utakmica može dobiti napadom, međutim turnir se dobija odbranom. To su neki aksiomi sporta, kao što je rekao veliki srpski košarkaški trener Svetislav Pešić: reprezentaciju ne čini, u ovom našem slučaju, 13 najboljih igrača, već 13 igrača koji najbolje funkcionišu međusobno. Hemija je ključ svega, a mi smo to uspeli - istakao je Ivica Tucak.

