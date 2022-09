UŽIVO, VIDEO: BURNI IZBORI U SD PARTIZAN! Haos u Humskoj: Ostoja Mijailović napustio sednicu SKUPŠTINE!

Sportsko društvo Partizan će u ponedeljak dobiti novog predsednika Sportskog društva, a na Izbornoj skupštini koja je počela u 17 časova vlada pravi haos.

Tok izbora u SD Partizan:

foto: Kurir

17.45 - Jedan od kandidata za predsednika Ostoja Mijailović je napustio sednicu Skupštine, otišao je u prostorije Teniskog kluba Partizan, gde će obratiti novinarima.

foto: Kurir

17.40 - Delegati napuštaju sednicu Skupštine, optužuju za haos Vazuru!

foto: Kurir

17.30 - Delegati ulaze na stadion, predstavnike četiri kluba neće da puste, jer navodno nemaju ispravna ovlašćenja!

17.15 - Jedan od delegata je izbačen sa sednice! radi se o predstavniku iz gimnastičkog kluba, kome je generalni direktor FK Partizan Miloš Vazura pokušao da oduzme telefon! Situacija je veoma napeta.

00:10 Haos na skupštini Partizana

17.05. - Dvojica kandidata su u igri: dosadašnji predsednik i prvi čovek fudbalskog kluba Partizan Milorad Vučelić i predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović, koji često izlazi sa stadiona, jer mnoge delegate neće da puste na sednicu!

Među njima već duže vreme traju nesuglasice, a poslednji se oglašavao Mijailović najavljujući kandidaturu za predsednika SD Partizan kritikama na račun Vučelića i aktuelnog rukovodstva. On sada tvrdi da ima apsolutnu podršku dve trećine delegata!

Mijailovića je ispred stadiona Partizana, gde se nalaze prostorije i fudbalskog i košarkaškog kluba, dočekalo oko desetak pristalica, koji su ga pozdravili aplauzom!

03:18 Aplauzi za Ostoju Mijailovića pred izbore u SD Partizan

"Meni ne treba nova funkcija, već želim da stabilizujem sportskom društvo i manjim klubovima, koji ne mogu da dođu do finansija, pomognemo da se takmiče. SD Partizan je upravu izabralo pre sedam godina, a mandat traje četiri godine. Tri godine smo bez izabrane uprave. Za to vreme je infrastruktura urušena do te mere, da će reflektori pasti nekome na glavu", rekao je Mijailović i dodao:

"Dugovi su nenormalno veliki. Klubovi koji bi trebalo da imaju benefite od stadiona, nemaju uslove za rad. Još malo će zmije da se usele, ako ovako nastave da rade. Dok oni drže svoje fotelje, prave lične priče, u SD Partizan nema nikoga. SD Partizan je vlasnik celokupne imovine nad stadionom".

Dakle, Milorad Vučelić ili Ostaja Mijailović, pitanje je sad! Od ishoda izbora, u velikoj meri zavisiće u kom će pravcu dalje ići crno-bela sportska porodica.

Sednica Skupštine je zatvorena za javnost i odvija se bez prisustva predstavnika medija.

Kurir sport/ Miloš Bjelinić