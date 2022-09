MISLI MI ČESTO LUTAJU KA MATEJU Nenad Periš za Kurir: Verujem da ćemo se ponovo sresti, vaterpolo mi pomaže da živim normalno

Nakon tragičnog gubitka sina Mateja, Nenad Periš u svom Splitu uspeva da vodi normalan život, iako je na trenutke to izuzetno teško.

U tome mu pomažu porodica i prijatelji, ali i posao u Zavodu za javno zdravlje, kao i vaterpolo, sport u kojem je već dugo poznat kao vrhunski sudija.

U razgovoru za Kurir, Nenad je govorio o svojoj najvećoj borbi, a po njegovim rečima jasno je da ona nije laka, ali u isto vreme i da je daleko od toga da je nemoguće u njoj pobediti.

- Život je takav kakav jeste i ne mogu da promenim ono što se dogodilo nažalost. Moj put je nekako određen ranijim iskustvima i pokušavam da ostanem na tom putu iako sam se naravno promenio i prioritete u životu postavio na drugi način. Moram ići napred zbog svoje porodice, prijatelja i zbog sebe i da pazim da ne napravim grešku. Bez obzira na to što se dogodilo ne bih nikako želeo da bilo kome pokažem da moja vera nije do kraja iskrena i zato zahvaljujem na svemu što se dogodilo i verujem da ćemo se Matej i ja ponovo sresti. To me drži na onom putu na kojem želim da budem - rekao je Nenad Periš.

foto: Uroš Arsić/Mondo

On je rekao i da posle svega što se dogodilo nailazi na podršku svakodnevno, čak i od strane ljudi koje ne poznaje.

- Čak i oni sa kojima nemam kontakt... Osećam da ljudi žele da učine da sve ono što se dogodilo, na neki način i ne bude toliko teško i da ta muka i bol budu sve lakši. Pomaže mi i posao, radim u Zavodu za javno zdravstvo, bavim se analizom vazduha, to je moja prva ljubav i moj prvi izbor.

Upomoć je "priskočio" i vaterpolo. U Nenadovom Splitu je održano Evropsko prvenstvo na kojem je Hrvatska osvojila zlato.

- Vaterpolo mi naravno pomaže, to je deo života koji me je na neki način i odredio, prvo kroz igru, a više kroz suđenje. Stekao sam puno prijatelja iz celog sveta, naučio puno toga i sebe pripremio za određene izazove u životu. Tu sam sa prijateljima iz celog sveta, igračima i trenerima. To je veliki deo mog života i s time idem dalje. I pre mi je porodica bila na prvom mestu, ali sada posebno, možda i na prva tri mesta. Moje dve ćerke, moja supruga, Matejeva mama. To je ono što mi je najvažnije. Zajedno šetamo polako kroz život i doći ćemo do cilja - poručio je Nenad Periš.

Na Evropskom prvenstvu je dobio zadatak da sudi finale žena između Španije i Grčke, a posao sudije donekle uspe da skrene njegove misli.

- Drugo finale koje sudim na Evropskim prvenstvima. Sretan sam zbog toga i zbog Mateja, porodice, sebe i svih prijatelja što sam uspeo da se vratim i koncentrišem na posao, iako mi često tokom dana misli idu na ono što mi je najvažnije, a to je moj sin - rekao je Nenad Periš za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Matej Periš je nestao u Beogradu gde je došao s društvom uoči novogodišnje noći. Potraga koja je trajala danima nije dala rezultat, a telo momka koji bi 28. jula napunio 28. godina, pronađeno je 18. maja, na Adi Huji.

Matej je sahranjen 22. maja, čitav slučaj je ujedinio region, podrška porodici Periš stigla je sa svih strana i iz svih zemalja, što Nenad ceni i poštuje.

Kurir sport/Aleksandar Knežević