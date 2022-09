SUDIJE REŽIRALE SKANDAL U ŠAPCU! Trener Šendeković zagrmeo: OVO JE KRAĐA! Peranović obezbeđuje FOTO FINIŠ kameru (VIDEO)

📍 Bro Park 📅 18th September 🏆 Stockholm Cup International (Gr3) (R6) 📏 2400m (turf) Brilliant finish!!! HARD ONE TO PLEASE (IRE) (Fast Company x Alyssum) wins the Stockholm Cup! @patcosgrave for Annike Bye Hansen. 👏 #StockholmCupDay #swedishracing #horseracing pic.twitter.com/XLEycRrPPa