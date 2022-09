BIO JE NAJVEĆI TALENAT SRPSKOG RUKOMETA, A ONDA SU GA SVI ZABORAVILI: Nenad Peruničić nije, želi da mu pomogne posle povrede

Milan Jovanović, pre pet godina bio je najveći talenat srpskog rukometa, momak kojem su stručnjaci predviđali da će biti najbolji u Evropi i blistavu karijeru.

foto: Printskrin/Jutjub

Momak rođen u Vrbasu Milan Jovanović igrao je za novosadsku Vojvodinu, došao do reprezentacije Srbije, bio otkrovenje i jedina svetla tačka u timu selektora Jovice Cvetkovića na Evropskom prvenstvu 2018. godine. Tada je na debiju sa 19 godina golovima odveo Orlove u drugu fazu takmičenja.

Posle odličnih partija u dresu Vojvodine i reprezentacije Srbije, usledio je prelazak u francuski Tuluz. Povreda ukrštenih ligamenata kolena u srpskom plej-ofu maja 2018. godine, tek je početak sage o mukama jednog profesionalnog sportiste. Usledile su brojne operacije i duge pauze. Praktično je odustao od rukometa. A, tek su mu 24 godine.

foto: RSS

Milan Jovanović je trenutno bez kluba, a jedan od retkih koji i dalje veruje u njega je Nenad Peruničić. Ljudska gromada i veliki rukometaš, čovek koji dobro zna kako je kad se nađeš u nevolji i kad ti zatreba pomoć.

- Mi smo zbog povreda izgubili jednog momka koji je, za mene, vrlo poseban rukometaš. To je Milan Jovanović koji je trebalo da bude jedan od najboljih igrača na svetu. Razgovarao sam njegovim menadžerom da prođe neke nove tretmane. Trenutno je u probanju da se vrati. I dalje je jako mlad. Mislim da je to za reprezentaciju jako težak udarac. On je za mene bio kompletan, vanserijski igrač. Voleo bih da se taj momak u nekom trenutku vrati iako je imao teške godine i operacije iza sebe - rekao je za portal Sportske Nenad Peruničić i dodao:

foto: Ana Paunković

- Milan Jovanović nije potencijalno pojačanje Crvene zvezde, prosto smo bili u kontaktu dok sam bio selektor. To je igrač kojeg sam ja video kao najboljeg na svetu i kao selektor sam ga video kao predvodnika nove generacije.

Legenda srpskog rukometa i čovek koji je najzaslužniji što se Rukometni klub Crvena zvezda nije ugasio pre pet godina je upravo Nenad Peruničić. Raspoloženje u klubu, koji danas predvodi Dragan Škrbić je da pokušaju da pomognu Milanu Jovanoviću. Ukoliko oporavak od teške povrede protekne kako treba i ukoliko i dalje mladi rukometaš bude želeo da igra rukomet, prema saznanjima Kurira, vrata Crvene zvezde biće mu širom otvorena.

foto: Ana Paunković

Ako Nenad Peruničić i Milan Jovanović uspeju u zajedničkoj misiji, biće to velika pobeda za dobrobit srpskog rukometa.

Kurir sport/A. Radonić