KARLSEN PROGOVORIO O VARANJU, ALI NIJE POMENUO POMAGALO IZ ANUSA: Svetski šampion u šahu prozvao Amerikanca Nimana!

Protekle nedelje ogromnu prašinu u javnosti podigla je predaja svetskog šampiona u šahu Magnusa Karlsena njegovom izazivaču Hansu Nimanu.

Norvežanin i Amerikanac nisu u dobrim odnosima duži period, a ceo skandal dobio je na razmeri kada su se usijale društvene mreže. Hans Niman (19) optužen je da je u šahovskom finalu, ni manje, ni više, varao uz pomoć seksulanog pomagala koje mu se nalazilo u anusu!?

Magnus Karlsen (31) odlučio je da prekine ćutanje i putem zvaničnog saopštenja se obrati svetskoj javnosti.

Na ovogodišnjem Sinkfild Kupu napravio sam odluku bez presedana u mojoj profesionalnoj karijeri da se povučem sa turnira tokom meča treće runde sa Hansom Nimanom. Nedelju dana kasnije, tokom "Tura", povukao sam se protiv Hansa Nimana posle samo jednog povučenog poteza. Znam da su moji potezi naišli na nerazumevanje šahovskovske javnosti, na frustraciju. I ja sam frustriran. Želim da igram šah. Želim da nastavim da igram šah na najvišem nivou na najvećim turnirima.

Mislim da je varanje u šahu nešto što je ozbiljno i veliko i esencijalna je pretnja ovoj igri. Takođe verujem da su priređivači ove igre, organizatori turnira i svi koji brinu o svetosti igre koju volimo trebalo ozbiljno da razmotre o uvođenju većih bezbednosnih mera i metoda na otkrivanju varalica za šahovskom tablom. Kada je Niman pozvan u poslednji čas na Sinkfild Kup, odmah sam želeo da se povučem sa turnira. Na kraju sam, ipak, odlučio da igram.

My statement regarding the last few weeks. pic.twitter.com/KY34DbcjLo — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) September 26, 2022

Verujem da je Niman varao više - i to u poslednje vreme - nego što je to javno priznao. Njegov napredak za šahovskom tablom je neuobičajen, i kroz našu partiju na Sikfild Kupu imao sam utisak da nije uopšte napet niti da je u potpunosti koncentrisan na igru u kritičnim pozicijama po njega, nadigravši me sa crnim figurama na način na koji to može samo nekolicina igrača na svetu. Ta partija je promenila moje gledište na stvari.

Moramo uraditi nešto po pitanju varanja, a moj doprinos tome biće da ne igram sa ljudima koji su varali u poštlosti, jer ne znam na šta su spremni u budućnosti.

Postoji još toga što bih mogao da kažem. Nažalost, u ovom trenutku sam ograničen u tome šta bih smeo da kažem bez odobrenja Nimana da pričam otvoreno. Do sada sam pričao samo o svojim postupcima, i njima sam stavio do znanja da ne želim da igram protiv Nimana. Nadam se da će istina o ovoj stvari izaći na videlo, kad god to bilo.

Iskreno, Magnus Karlsen - Svetski prvak u šahu

