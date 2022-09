VEČITA DILEMA - DA LI JE BODIBILDING ZAISTA SPORT ILI NE: Ukoliko uzmete u obzir ove faktore, odgovor je JASAN!

Večita diskusija - da li je bodibilding zaista sport ili ne. Ukoliko uzmete u obzir koliko je truda, rada, odricanja i priprema potrebno da bi se dostigao nivo forme i izgleda za jedno ovakvo takmičenje, takmičenje u bodibildingu, dolazite do zaključka da bodibilding zaista jeste sport, a kako neki kažu i čista umetnost. Specifična vrsta ishrane, kombinacija raznih vrsta treninga pogotovo za konkurentnu izložbu, čine da bodibilder razvija svoju muskulaturu do čiste perfekcije i sve to za takmičenje koje traje par sati, a za čije su pripreme potrebni meseci i godine.

1 / 4 Foto: Subotica živi

Jedno ovakvo takmičenje održalo se i u Subotici proteklog vikenda i to na Paliću. Reč je o Balkanskom prvenstvu u bodibildingu i fitnesu za žene i muškarce, koje je okupilo veliki broj takmičara iz zemlje i inostranstva. Nastupilo je oko 50 takmičara iz Austrije, Nemačke, Mađarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, pa čak i iz Kuvajta i Iraka. Sportski spektakl organizovan je od strane Nacionalne fitnes asocijacije Srbije i to u Kongresnoj sali Velike terase na Paliću.

Za Suboticu je ovo takmičenje do sada neviđeni sportski spektakl, pogotovo jer je Subotica bila domaćin takmičenja koje se po prvi put održalo u ovom gradu, čime je ispisana još jedna stranica subotičkog sporta. Pogledajte video i slike!

