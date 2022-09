BORBA VEKA NA ČEKANJU! Fjuri pozvao Džošuu da potpiše ugovor o borbi, pa mu poručio: Ako si muškarac...

Britanski bokser Tajson Fjuri pozvao je svog sunarodnika i rivala Entonija Džošuu da potpiše ugovor o njihovoj borbi, uprkos tome što je rok istekao.

"Moj promoter Frenk Voren ubedio me je da se nastave pregovori sa tvojim timom, uprkos tome što znam da nećeš učestvovati u ovoj borbi. Rok je bio ponedeljak. Dozvolio sam Frenku da nastavi sastanke sa tvojim timom, emiterima. Sada imamo BT, DAZN i ESPN, zadovoljni su svime, spremni su za rokenrol", rekao je Fjuri, preneo je Skaj.

Šampion teške kategorije u verziji WBC Fjuri je sredinom meseca saopštio da je postignut dogovor sa Džošuom o borbi koja bi trebalo da bude održana 3. decembra. Džošua je prihvatio uslove, ali je rekao da sve mora da prođe preko njegovih advokata i menadžmenta.

"Vi tražite mnogo stvari, želite da budete kopromoteri iako ste dobrovoljni izazivač. Pogodite - rekao sam im da vam to daju, budite i vi kopromoteri. Želeli ste punu transparentnost, iako niste ravnopravni akcionari u ovom poslu. Znate šta sam rekao? Dajte im potpunu transparentnost, nemam šta da krijem, ne pokušavam nikoga da opljačkam, nikome nisam ukrao ni peni u životu", naveo je Fjuri.

foto: Profimedia

"Sada imate potpunu transparentnost, sve je čisto i pošteno. Sada je Džošua, lopta u tvom dvorištu, sine", dodao je Fjuri.

On je direktno izazvao Džošuu.

"Svi su završili. Ako si muškarac i ako imaš bilo kakvu vrstu dostojanstva i ponosa, danas ćeš potpisati ugovor. To je to. Nema više dana, nedelja, meseci, imao su ugovor dve nedelje i još ga nisi potpisao. Pokaži javnosti da si zaista velika kukavica, koja znam da jesi, i nemoj da potpišeš. Ne zanima me da li ćeš potpisati ili ne, meni je svejedno. Ti si poražen, a ja sam svetski šampion", rekao je Fjuri.

"Nema više šta da se uradi, svi su zadovoljni. Neka se tvoj tim javi mom timu, biće dostupni čitavog dana, kao što su bili u poslednje dve nedelje. Potpiši ugovor. Neka britanski navijači dobiju šta žele. Nema bežanja, moraš da se boriš sa mnom. Ne možeš pobeći. (The Fury) Bes dolazi", naveo je Fjuri.

Džošua je prošlog meseca u Saudijskoj Arabiji izgubio od Ukrajinca Oleksandra Usika i ostao bez titula u WBA, WBO i IBF verzijama.

(Beta)