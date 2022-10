NEVEROVATNA ODBOJKAŠKA LJUBAVNA PRIČA: Selektor Srbije oženio odbojkašicu, njihov POLJUBAC obišao planetu, pa on sada želi OVO

Odbojkašice Srbije plasirale su se u finale Svetskog prvenstva, pošto su u poljskim Gljivicama pobedile selekciju Sjedinjenih Američkih Država sa 3:1.

Gde je stao naš dugogodišnji selektor Zoran Terzić, nastavio je Italijan Danijele Santareli, koji je stigao do druge medalje sa našim odbojkašicama - sada se samo postavlja pitanje kojeg će sjaja ona biti.

foto: EPA/Tomasz Wiktor

Srbija će titulu prvaka sveta, osvojenu pre četiri godine u Japanu, u subotu braniti protiv boljeg iz drugog polufinala, u kome se sastaju Italija i Brazil, a Santareliju će ovaj meč biti od velike važnosti.

Nema sumnje da će ga sigurno da će ga pažljivo posmatrati - ne samo zbog analize protivnika, već i zbog libera italijanske selekcije. U pitanju je Monika de Đenaro-Santareli, njegova supruga!

- Pred nama finale i imamo još jedan korak do našeg sna, a uz to sam i veoma umoran. Veoma sam umoran, vidite moje oči. Nadam se da ću dobro spavati. Ponosan sam na tim i igračice, osoblje, federaciju, sve... Svi su dali svoje najbolje da nas stave u najbolju poziciju. Ovo je neverovatan rezultat jer je to skroz drugačija ekipa u odnosu na ranije. Svi pričaju o Srbiji, onoj od pre četiri godine, ali ova je skroz drugačija - napomenuo je Santareli koji ne krije da priželjkuje Italiju u finalu.

- Iz više razloga. Nije samo zato što sam Italijan, što imam prijatelje tamo, bivše igračice, svoju ženu (smeh)... Naravno da sam jako srećan ako budu u finalu, to bi zaista bio san, sjajna stvar! Ostvarilo bi se ono o čemu sam sanjao početkom leta, baš o tome sam sanjao, da igram protiv Italije u finalu je nešto neverovatno. Finale Svetskog prvenstva je na svake četiri godine, a ovaj neverovatni tim je već drugi put tu. Neverovatan rezultat - zaključio je Santareli.

Çifte sevinç 😍 🥇 Monica De Gennaro 🇮🇹 🥉 Daniele Santarelli 🇷🇸 #VNL2022 pic.twitter.com/fZWLeeunyX — voleybol günlüğü (@er_volley) July 17, 2022

Monika i Danijele venčali su se 2017. godine u Kampanji, na ceremoniji kao iz bajke. Tada je krunisana njihova ljubav od sedam godina, koja je sada već premašila čitavu deceniju.

Upoznali su se 2013. godine, a spojio ih je odbojkaški klub Koneljano.

- Kada je Monika imala 2-3 ponude, preporučio sam joj Koneljano koji je bio novajlija u ligi. Mlad i ambiciozan klub, ali uspešan, imao je neki šarm. Ja nisam imao dilemu - otkrio je kasnije Danijele.

foto: Printskrin/Instagram

Santareli nikada nije krio emocije prema supruzi na terenu, ali se sve to dešavalo kada se meč završi. Njihovi poljupci su obišli celu planetu.

Danijele Santareli postao je jedan od najboljih svetskih trenera pošto je sa Konaljanom bio četiri puta šampion Italije, osvojio je tri italijanska Kupa i jednu Ligu šampiona. Od januara 2022. godine preuzeo je selekciju Srbije sa kojom nastavlja tamo gde je Zoran Terzić stao.

