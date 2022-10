SVE PRŠTI OD EMOCIJA DOK IGRA NJEGOVA SRBIJA! O LUDIM reakcijama Italijana koji nas je doveo na VRH SVETA će se dugo pričati! FOTO

Danijele Santareli je, uz neverovatne odbojkašice, Srbiji doneo veliko slavlje, pošto je apsolutno pokorio planetu na putu ka drugoj uzastopnoj tituli prvaka sveta.

Italijanke su osvojile bronzanu medalju, ali i srpsko zlato se slavilo na čizmi.

"Deo Italije ili bolje rečeno Umbrije je svetski šampion u ženskoj odbojci nakon pobede Srbije. Trener iz Folinjana Danijele Santareli doneo je trijumf svojoj Srbiji pobedivši Brazil 3:0. Najduže i najčudnije prvenstvo je ipak pokazalo ko je najbolji", može da se pročita u italijanskim medijima.

Italijani ističu i da je Srbija bila superiorna nad ekipom koja je u polufinalu eliminisala njihove bronzane devojke.

Velika zasluga za uspeh naravno ide selektoru, temperamentnom Italijanu koji je reprezentaciju Srbije preuzeo u januaru ove godine.

foto: FIVB

Nasledio je Zorana Terzića i pred sobom je imao težak zadatak da od trofejnog selektora nasledi i uspehe, ali krenulo je fantastično.

Način na koji vodi svaku utakmicu i kako reaguje tokom i nakon poena posebno je zanimljiv i samo na osnovu njih ne može da se kaže da je u pitanju stranac.

foto: FIVB

"Došli smo ovde pod velikim pritiskom jer su svi mislili da moramo da opet osvojimo ovaj trofej. Bilo nam je teško, ali bili smo nogama čvrsto na zemlji, imali smo pravi stav i veoma sam srećan zbog ovog neverovatnog rezultata. Odigrali smo izuzetan meč protiv jedne od najboljih ekipa na svetu", rekao je Santareli nakon svetske titule.

Ona je osvojena na impresivan način, sa 12 pobeda iz isto toliko mečeva i tek pet izgubljenih setova.

"To je stvarno neverovatno. Svi su nam pričali da nam je prva grupa laka, da nam je druga grupa laka... Da nam je tim neverovatan. Ali, mi nismo čitali šta su pisali novinari, nastavili smo da radimo naporno i poštovali smo sve protivnike. Igrali smo našu odbojku, proučavali smo svaku ekipu kao da igramo najbitniji meč i zato smo došli do titule", rekao je Santareli i dodao:

foto: FIVB

"Sada mi nije baš najjasnije šta se desilo. Pokušavam polako, možda će biti bolje sutra..."

Italijan je imao i olakšavajuću okolnost da u ekipi ima Tijanu Bošković, najbolju odbojkašicu na svetu, koja, ako ovako nastavi, verovatno neće imati konkurenciju kada se bude pričalo o najboljim igračicama svih vremena.

foto: Twitter Printscreen

"Ona je neverovatna igračica. Ona je tihi vođa. Naporno radi. Dao sam joj prvi deo leta slobodno jer sam znao da će, ako bude u formi, mnogo moći da uradi na prvenstvu. Srećan sam zbog te odluke. Odigrala je na nestvaran način, ne znam šta da kažem. Svi mi govore da je odigrala bolje nego cele prošle godine", objasnio je Italijan.

foto: FIVB

Santarelijeva supruga, reprezentativka Italije Monika de Đenaro, osvojila je bronzanu medalju savladavši Amerikanke u meču za treće mesto.

"Ona je srećna zbog mene to je sigurno. Ja sam srećan jer su oni osvojili medalju. Medalja na SP je uvek bitna. Da, jesu htele da igraju finale jer su baš, baš jake, ali to je sport. One su osvojile prošlo Evropsko prvenstvo, osvojile su Ligu nacija, ne mogu baš sve da osvoje... Ovo je naš trenutak. Ovo je naš dan", zaključio je Santareli.

Kurir sport