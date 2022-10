STRANA KUR*O, VRATI SE U SVOJU ZEMLJU! Poznate sportistkinje na meti rasista, ravnodušnih pogleda i smejanja u Italiji

Svega nekoliko dana nakon što se jedna od najboljih svetskih odbojkašica Paola Egonu požalila na rasističke ispade s kojima se suočava u svojoj domovini Italiji, na sličan je problem i to s konkretnim primerima upozorila i njena sunarodnica, 23-godišnja atletičarka Zajnab Doso.

Djevojka rođena u Obali Slonovače kao trogodišnja devojčica se preselila na Apeninsko poluostrvo. Ove je godine srušila je italijanski dvoranski rekord na 60 metara, a najveći trenutak je doživela na Evropskom prvenstvu u Minhenu, gde je kao članica štafete osvojila bronzanu medalju na 4x100 metara.

Pre nekoliko dana s prijateljima je odlučila da proslavi kupovinu nove kuće u Rimu. Izlazak u jedan od barova završio se, međutim, na ružan način, a Doso je događaj prepričala na svome Instagram Storiju.

"Nedugo nakon što smo došli u bar prišla nam je jedna gospođa i tražila da joj damo novac. Odgovorili smo joj da nam je žao, ali da joj nemamo što dati. Na to mi je tihim glasom rekla "strana kur*o". Zamolila sam je da to kaže naglas, na što je počela vikati "strana kur*o, vrati se u svoju zemlju". Nisam šokirana time što me je nazvala kur*om ili zato što je rekla da se vratim u svoju zemlju, već time što su svi oko nas ćutali, a neki su se i smejali", napisala je ogorčena Doso.

"Bojim se da izađem iz kuće, ali ne zato što bi me neko mogao uvrediti, nego zbog ravnodušnosti ljudi. Ne osećam se zaštićeno", dodala ja atletičarka.

Naknadno je u intervjuu za torinsku "Stampu", iznela je još jednu ružnu epizodu.

- Nedavno su na moju sestru i mene bacili kamen. Ne da nas povrede, nego da nas prestraše. Rekla sam sestri "to su budale, zaboravi". No, bilo bi lepo da oni koji su pobedili na izborima pošalju snažan signal protiv rasizma. Vulgarni se danas osećaju jačima, veruju da mogu slobodno da povise glas i prođu nekažnjeno. Ko god bude na čelu države, treba jasno i glasno da kaže da to nije tako - poručila je mlada sportiskinja.

Kurir sport