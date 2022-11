NEPRAVDA U NIŠU: Vukašinu iz Aleksinca data zlatna medalja, a onda mu oduzeta uz nebulozno obrazloženje!

Desetogodišnjem Vukašinu Stojkoviću učeniku IV-1 "OŠ Ljupče Nikolić" iz Aleksinca prvo je data, a onda oduzeta medalja na bazenu Čair gde se u ponedeljak održavalo plivačko takmičenje u organizaciji Saveza za školski sport u Nišu.

Dečak se nakon toga rasplakao zbog nepravde koju je doživeo. Njegova majka Kristina priča za Kurir da je on teško preboleo ovu nepravdu, ali je odličan plivač i to ga ni malo neće omesti da ostvari velike rezultate.

- Vukašin je dobro, uzdrmala ga je malo ova nepravda, a ponovo se postavlja pitanje zašto su zvali aleksinačke škole da učestvuju na ovom takmičenju, ako se tako ophode prema deci? Vukašin je u svojoj kategoriji stigao prvi. Na dodeli medalja se popeo na prvo mesto, sav presrećan dobio je medalju. Onda mu je posle deset minuta prišao jedan čovek i skinuo mu medalju s vrata, rekavši da će medalju poslati školi!? Zaista je to jedna velika nepravda. Onda su pedagogica škole i roditelj koji ih je vozio zvali mog supruga da se zajedno izbore za pravdu - ispričala je Kristina.

Ona se slaže da je i to bio jedan određeni stres za Vukašina, ali su morali da reaguju. Kako saznajemo, treće rangirano dete je isto bilo iz Aleksinca, ali njemu nije ni data medalja!? Pedagogica Aleksandra Stojanović navodi da je nakon oduzimanja medalje, on sav uplakan došao na tribine Sportskog centra "Čair".

- Mi ćemo kao škola potpuno da stanemo u zaštitu dece. Savez za školski sport je uredno nama prosledio poziv. Ja sam kao pedagog škole vodila decu. On je osvojio medalju i došao na tribine bez nje. Pitala sam ga "gde ti je medalja, a on je počeo da plače". Odmah sam sišla dole da razgovaram sa njima. Prvo me obezbeđenje nije pustilo. Kao nemam prava. Onda je jedan mlađi izašao i rekao mi da oni to takmičenje gledaju kao gradsko, a nas su rangirali kao okružno takmičenje. Rekla sam, dobro, ali dajte medalju detetu, a onda sam dobila neverovatan odgovor, "ako ostane neka, dobiće" - priča Aleksandra.

Nakon toga usldeila je rasprava koja je očigledno inicirana lošom organizacijom.

- Onda sam htela da uđem da razgovaram sa glavnim čovekom, nisu mi dali, ali tada je stigao Vukašinov otac, pa su onda hteli samnom da pričaju. Obrazloženje je bilo potpuno besmisleno "vi Alekinčani idite pa se takmičite kod vas. Mi smo ih pustili da se takmiče sa niškom decom". Onda ja kažem kako su ta deca prošle godine dobila srebrnu medalju, a oni mi kažu, "pa i prošle godine je bila greška". Onda su izrečene neke rečenice kao "vi u Aleksincu delite medalje kako hoćete, pa ćemo i mi ovde". Jedan otac iz Aleksinca koji nas je dovezao je rekao "mi u Aleksincu nemamo bazen, jedino na reku Moravicu da treniramo"- objašnjava ona.

Pedagogica Aleksandra kaže da će danas u školi imati sastanak gde će kolektiv zauzeti stav povodom ove nepravde.

Savez za školski sport: Objasnićemo sve u saopštenju Kontaktirali smo savez za školski sport koji su nam obećali detaljno saopštenje u toku dana. - U tom dopisu odnosno pozivu koji su dobile škole, sve lepo piše. Ima puno toga da se kaže tako da ćemo da pripremimo saopštenje koje ćemo vam proslediti u toku dana - rečeno nam je u saveztu za školski sport.

tekst M.S. foto : Privatna arhiva