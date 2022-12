TRENUTAK UŽASA! Nezapamćen incident na meču: Nesrećnog igrača NOKAUTIRALA KAMERA od 315 kilograma! (VIDEO)

Ozbiljan incident dogodio se na prijateljskoj utakmici u kriketu između Južne Afrike i Australije.

Kamera "Fox Sporta" teška 315 kilograma udarila je u leđa reprezentativca Južne Afrike Anrika Nortjea dok se povlačio na svoju poziciju na terenu.

Od siline udara nesrećni sportista se srušio na zemlju, a njegovi saigrači su odmah pritrčali kako bi mu ukazali pomoć. Nakon intervencije medicinskog tima ustanovljeno je da Nortje nije ozbiljnije povređen, pa je kasnije nastavio meč.

"Fox Sport" je odmah uputio izvinjene spotisti i priznao da je operater napravio kardinalnu grešku.

Naime, kamera se može spustiti do visine glave, ali samo kada se rade intervjui i kada to ne ugrožava igrače.

"Nisam znao šta me je snašlo, da budem iskren. Za sada je sve ok. Samo sam udaren u levo rame i lakat. Lakat me malo boli, ali čini se da nije ništa ozbiljno. Video sam kablove i onda sam se okrenu, uspeo sam da pomerim glavu kada sam video kameru, ali nisam stigao da se izmaknem skroz. Sve se brzo odigralo", rekao je Nortje.

Reprezentativac Južne Afrike je imao dosta sreće, jer je mogao ozbiljno da strada da ga je kamera udarila u glavu.

Kurir sport