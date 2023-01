TRČI DO JERUSALIMA! Srpski ultramaratonac se sprema za NESTVARAN poduhvat: Od Loznice do groba Isusa Hrista

Početkom oktobra završio je istinski podvig i pretrčao 1.150 kilometara od Krupnja do rumunskog Manastira Jaši, gde počivaju mošti Svete Petke, a sada loznički ultramaratonac i humanitarac Aleksandar Kikanović ima novi cilj. Želi da trči do Jerusalima, tačnije do groba Isusa Hrista, a na put planira da krene početkom maja.

- Do prestonice Izraela ima 2.800 kilometara i to će biti moja najduža trasa do sada. Pretrčao sam u proleće 2020. oko 2.000 kilometara kada sam išao za Moskvu, ali sam zbog korone bio sprečen da uđem u Rusiju. Trčaću svakoga dana osim četvrtka i nedelje po četrdesetak kilometara, odnosno jedan maraton i mislim da će mi trebati neka dva i po meseca da stignem na cilj. Trčaću od Srbije preko Bugarske, Turske i Sirije do Izraela. Ovo verovatno po prvi put neće biti humanitarni maraton, ali planiram da mi sigurno bude poslednji. Želim da dođem do Jerusalima, da trčim za zdravlje i svako dobro srpskog naroda i tamo se pomolim za sve nas – kaže Kikanović koji je promoter sporta u Opštini Krupanj.

foto: Privatna Arhiva

Na tom ultramaratonu imaće pratnju, kamper i verovatno lekara, a ceo tok putovanja biće sniman. Kikanović kaže da uvek ima nevernih Toma pa sada želi da pokaže svima kako to izgleda kada se trči iz dana u dan.

- Nameravam da se ceo tok trčanja do Jerusalima prati kamerama, uživo ne jutjub kanalu tako da će biti moguće u svakom momentu videti šta radim, trčim, odmaram, spavam. Za ovaj poduhvat imam ponovo podršku krupanjske opštine, a javilo se i nekoliko ozbiljnih sponzora, ali je još rano da pričam konkretnije o tome. Inače, trčim svakodnevno, ali ću ozbiljnije pripreme za ovaj maraton početi od prvog februara i mislim da ću kao i do sada ono što naumim ostvariti i ove godine videti Jerusalim – kaže ovaj Lozničanin koji se od karijere fudbalera oprostio zbog teške povrede kolena, ali ga to nije sprečila da trči humanitarne maratone.

foto: Privatna Arhiva

On je do sada u humanitarne svrhe, uglavnom za lečenje dece, pretrčao oko 5.000 kilometara, a kako kaže, u ranijih maratonima je prikupljeno više od 140.000 evra. Podsetimo, istrčao je 360 kilometara do Ostroga za Dariju Petrović iz Banje Koviljače, na isti način od Loznice stigao do 918 kilometara udaljenog Hilandara za malog Nikolu Stakića iz Mačvanskog Prnjavora. Prevalio je oko dve hiljade kilometara do Rusije u proleće 2020, a zbog pandemije nije mogao do Moskve.

Prešao 75 kilometara od Loznice do Valjeva, više od 90 od Valjeva do Beograda za lečenje sedmogodišnjeg Pavla Tasića, a u čast zdravstvenih radnika 40 od Valjeva do Divčibara. Trčao je za Dariju Antović sa Kosova i Metohije, od Valjeva do Divčibara, za lečenje četvorogodišnje Jovane Barušić od Sombora do Odžaka. Prešao je i oko 270 kilometara od Loznice do Manastira Tumane za sedmomesečnog Gavrila Đurđevića iz Kragujevca, od Loznice je trčao do Krupnja za malog Relju, a do Jašija za osmogodišnjeg Aleksandra Džavrića sa Kosova i Metohije.

foto: Privatna Arhiva

Osim Moskve, zbog više sile, odnosno pandemije, uvek je stizao tamo gde bi krenuo pa veruje da će, ukoliko sve bude kako treba, ove godine trčati i drumovima Izralea, odnosno ulicama Jerusalima dalekog ‘’samo’’ 2.800 kilometara.

T.Ilić / Kurir sport