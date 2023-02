HRVAT ZBOG SRBINA NIJE OSVOJIO EVROPU! Legendarni rukometaš priznao, ON me je sprečio!

Bivši hrvatski rukometaš Ivano Balić po mnogima je najbolji igrač u istoriji ovog sporta

Međutim ni Balić nije uspeo da osvoji sve trofeje.

Najviše žali što nikada nije osvojio Ligu šampiona za šta "krivi" bivšeg golmana Srbije i Crne Gore Arpada Šterbika.

Balić je proveo četiri godine u Španiji u redovima Portland San Antonija i sa timom iz Pamplone je bio najbliži čuvenom peharu.

"Neosvajanje Lige šampiona nije nešto zbog čega žalim. Naravno, bilo bi lepo da sam je osvojio, ali, da budem iskren, danas pomislim na to tek ako neko to spomene. No, dok sam još aktivno igrao, naravno, to mi je bilo na pameti. Pogotovo tokom poslednjih nekoliko godina moje karijere, jer sam znao da će uskoro doći kraj. Sad, kad pogledam unazad, jednostavno nije bilo suđeno", zaključio je Balić.

foto: Profimedia

U četiri godine provedene u Pamploni sa Portland San Antoniom bio je najbliži tome, ali je onda naleteo na legendarnog Arpada Šterbika i san o peharu je nestao!

"Portland San Antonio dao mi je četiri prekrasne godine igranja vrhunskih utakmica u Španiji i Ligi šampiona. Nažalost, nikad nisam osvojio evropski trofej. Najbliže tome sam bio s Portlandom. U sezoni 2004/2005. stigli smo do finala nakon što smo završili prvi u grupi i usput eliminisali Ademar Leon, Barselonu i Vesprem. U finalu? Sijudad Real s vrhunskim sastavom, među kojima su Hrvati Petar Metličić i Mirza Džomba, moji reprezentativni saigrači, te jedan momak koji je odlučio utakmicu - Arpad Šterbik", navodi Balić, pa se priseća tog dvomeča u kome je Sijudad Real razbio rivala 62:47.

"Jedino čega se sećam iz te utakmice je zid na golu Sijudad Reala. Šterbik je bio neverovatan i, ako mene pitate, on je jedan od najboljih, ako ne i najbolji golman svih vremena. U svakoj ključnoj utakmici za Sijudad Real bio je igrač utakmice. I to je ponovio toliko puta u karijeri. Obe ekipe imale su sjajne igrače, ali on je bio taj koji je pravio razliku. Mislim, dali smo samo 19 golova kod kuće protiv njih", napisao je Balić.

Arpad Šterbik je za reprezentaciju Jugoslavije, kao i Srbije i Crne Gore, nastupao sedam godina, pre nego što je dobio špansko državljanstvo i počeo da brani za "crvenu furiju".

Rođen je u Senti 1979. godine, ponikao u Jugoviću iz Kaća, a kasnije je branio za Sijudad Real, Atletiko Madrid, Barselonu, Vardar i karijeru je 2020. završio u Vespremu.

Iako je mađarskog porekla, nikada nije zaigrao za tu zemlju, ali jeste tamo osvajao klupske trofeje.

Kurir sport