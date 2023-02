"JA SAM NJEMU PRIŠLA": MAJA OGNJENOVIĆ O BRAKU SA DANILOM IKODINOVIĆEM I KRIZI KOJU JE IMALA: Za mene u tome nije bilo ničeg lepog

Naša proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović godinama je u skladnom braku sa čuvenim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem, a njena priča o braku i ljubavi je puna emocija.

- Odbojku sam počela da treniram sa osam godina, ali tek od tridsete godine života osećam da na terenu mogu sve što poželim. Čak su mi se i treneri u Turskoj često čudili koliko želje i volje imam da igram – kazala je Maja u emisiji „Kec na jedanaest“.

Ipak, nije sve vreme tokom njene bogate i uspešne karijere bilo tako.

- Imala sam jednu ozbiljnu krizu 2017. godine. Naša reprezentacija tada je bila na krovu sveta, osvojile smo sve što smo mogle, a i ja sam imala MVP priznanja. U tom trenutku zaista nisam videla motiv da nastavim istim tempom. Međutim, to je prošlo i vratila sam se. Upornost je najvažnija u životu svakog sportiste – kazala je Maja.

Prisetila se i vremena koje je provela igrajući u Moskvi koja je za nju jedan od najlepših gradova na svetu.

- Uživala sam u Moskvi, čak i u tim ledenim ruskim zimama. Međutim, shvatila sam u jednom momentu da mi se život sveo na putovanja, i to noću jer je takva bila praksa, i na boravak u karantinu što nije svojstveno ženskoj odbojci. Menjali smo dnevno vremenske zone, a od aerodroma „Šeremetjevo“ do kuće putovali smo dva sata. Stalno sam imala „džet-leg“. To je počelo ozbiljno da utiče na moje zdravlje – kazala je.

Na pitanje voditelja kako uspeva da sačuva svoj brak s obzirom na to da su njen suprug Danilo Ikodinović i često bili razdvojeni, Maja je rekla:

- Veći deo vremena je bio u Turskoj i ja sam najsrećnija kada smo zajedno. Kada me pitaju drugarice da li mi prija veza na daljinu, jer ljudi često kažu da u tome ima i nečeg dobrog, ja se čudim jer za mene u tome nema ničeg lepog – iskreno je rekla odbojkašica.

– Mi smo veoma slični. On to nerado priznaje, ali ja sam njemu prišla. Pratila sam ga na Tviteru i svaka njegova objava me je zasmejavala pa sam jednog dana rešila da mu pišem, a i često smo pravili proslave i izlazili u njegovu nekadašnju kafanu. Tako je sve i krenulo. Dok ga nisam upoznala nisam verovala u ono „kliknuli smo na prvu“.

