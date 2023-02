DOSTOJANSTVO VAM NE PLAĆA RAČUNE - RADITE OD 8 DO 17 DO KRAJA ŽIVOTA I UMRETE! MMA borkinja otvorila OnlyFans i zaprepastila svet!

MMA borkinja Alis Ardelan pažnju javnosti privukla je u oktagonu, ali pažnju jačeg pola svakodnveno privlači na "Only Fans" platformi.

Očigledno da joj borbe u ringu nisu isplative, pa se okrenula daleko bržoj zaradi i to na način čiji je bila veliki protivnik.

Ipak od MMA karijere ne odustaje, a ženama koje su je kritikovale imala je šta da poruči.

"Morala sam da im kažem: Nisam ovde da vam otmem muškarca. To je samo moj posao i ne mešam se u vaš posao. Nisam ja kriva ako tvoj suprug dođe na moj ‘OnlyFans’ profil", rekla je Ardelan.

"Istina je da se više ne moram da se borim, ali ako prestanem to da radim onda to neću više biti ja. To je deo mog života i mislim da imam barem još pet dobrih godina da se na vrhunskom nivou bavim tim sportom", rekla je Alis i dodala:

"OnlyFans? Naravno da me stalno kritikuju. Dosta mi govore kako nemam više dostojanstvo, ali samo ću vam reći da vam vaše dostojanstvo ne plaća račune. Gde je dostojanstvo kada morate da radite svaki dan od 8 do 17 sati do kraja života pre nego što umrete? Neki ljudi su jednostavno ograničeni", zaključila je MMA lepotica.

(Kurir sport/Nova)