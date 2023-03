MEKSIKANAC ZADOVOLJAN POBEDOM! Peres: Važno je da smo bili najbrži danas

Vozač Red Bula Serhio Peres rekao je večeras da je teže nego što je očekivao došao do pobede u trci Formule 1 za Veliku nagradu Saudijske Arabije, kao i da je zadovoljan što je austrijski tim bio najbrži.

"Bilo je teže od očekivanog. Stvarno smo odradili dobar posao na početku, sigurnosno vozilo nam je to pokušalo oduzeti. Želeo sam pobedu (ovde) prošle godine i konačno sam je ostvario", rekao je Peres, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Meksikanac je na uličnoj stazi u Džedi ostvario peti trijumf u karijeri.

On je pohvalio ekipu za dobro odrađen posao.

"Nastavićemo snažno da guramo i važna stvar je da smo imali najbrži bolid danas, tako da sam vrlo zadovoljan", dodao je on.

Na drugom mestu je završio njegov timski kolega Maks Verstapen, koji je trku krenuo sa 15. mesta.

Dvostruki uzastopni svetski prvak je istakao da je u finišu trke imao problem sa bolidom.

"Bilo je sve do samog kraja. Bio sam drugi i imao sam veliki zaostatak, pa smo odlučili da se zadovoljimo drugim mestom", rekao je on i dodao da je u poslednjem krugu imao sreću da dođe do najbržeg kruga i dodatnog boda.

Treća pozicija je na kraju pripala vozaču Mercedesa Džordžu Raselu, koji je napredovao posle kazne od 10 sekundi za Fernanda Alonsa iz Aston Martina.

"Kazna za Fernanda je bila oštra. On je zaslužio da danas bude na podijumu, ali ja ću uzeti dodatni trofej. Ne žalim se", rekao je britanski vozač.

Rasel je posebno istakao sjajno izdanje Red Bula.

"Moram da odam priznanje Red Bulu. Razlika je veća od Mercedesove 2014. godine. To je ozbiljna razlika i svi moraju da rade više kako bi smanjili razliku. Doneli smo pravu odluku tokom zime i možemo brže da povratimo tempo", dodao je on.

Alonso, koji je za kaznu saznao tek po završetku dodele nagrada nezadovoljan je reakcijom Međunarodne automobilske federacije (FIA).

"Ne možete primeniti kaznu 35 krugova nakon zaustavljanja u boksu. Imali su dovoljno vremena da nas obaveste. Da sam znao za kaznu imao bih 11 sekundi prednosti za bolidom iza", dodao je španski vozač, kojem je to trebalo da bude 100. podijum u karijeri.

U generalnom plasmanu vodi Verstapen sa 44 boda, a bod manje ima njegov timski kolega Peres.

Naredna trka se vozi 2. aprila za Veliku nagradu Australije.

Kurir sport