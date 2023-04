"PRIMIO SI NOVAC DA IZGUBIŠ" Bukti rat dvojice Srba, sve seva od optužbi: Izdao si me, ZABIO MI NOŽ u leđa (VIDEO)

Kreće haos! Ovakve izjave ne mogu da prođu "tek tako" i da nemaju nastavak. Optužbe su žestoke, pa se čeka odgovor.

U glavnim ulogama su dvojica MMA boraca iz Srbije.

Prvo je reč uzeo Aleksandar Ilić Džoker i brutalno isprozivao sunarodnika Nikolu Milanovića.

Jedan od najpopularnijih balkanskih MMA boraca, u podkastu "On Weight" razapeo je kolegu, ali i poljsku MMA organizaciju - KSW.

Najviše prašine podigla je izjava o borbi iz 2021. godine. U njoj je poljska superzvezda i višestruki "strongman" prvak Marius Pudzianovski pobedio Nikolu Milanovića tehničkim nokautom u prvoj rundi, nakon malo više od minuta borbe.

Bio je to Milanoviću prvi profesionalni meč u karijeri, a nakon toga se borio još samo jednom i taj meč je izgubio.

Aleksandar Ilić je detaljno pričao kako je upoznao Milanovića:

- To je smrad. Zabio mi je nož u leđa i izdao me. Ja sam se borio na KSW-u s Janikowskim. Javio mi se i rekao da je iz Poljske i da mi želi pomoći. Stvarno nas je ugostio i rekao da će mi biti sponzor. Ja sam ga toliko zavoleo da sam ga upoznao sa svim regionalnim borcima i facama iz KSW-a. Vodio sam ga da mi bude u uglu na dva meča jer je veliki fan MMA-a, a nikada nije imao priliku da bude tako blizu celoj priči. Međutim, prestao je da mi se javlja kad sam napustio KSW. Većinu obećanog nije isplatio, ali sve bih mu to oprostio - pričao je srpski borac.

A, onda kreće haos: Milanović javno podržava Ilićeve rivale na društvenim mrežama. A, onda čak i objavljuje fotku u društvu Marcina Naruščke, Ilićevog protivnika uoči njihovog meča u Beogradu.

- On je u jednom trenutku pomislio da je sve to u KSW zajebancija. Njegov meč s Pudzianovskim je bio namešten. Boli me briga što će ko reći. Pudzianovski nije hteo ni da ga tuče koliko je ispao fer. Trebalo je da se bori protiv lika koji mu je otkazao na dan meča i nije imao protivnika. KSW je odlučio da ubaci Nikolu i dobio je finu cifru za taj meč - šokirao je Ilić.

