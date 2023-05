NASTAVLJENA AKCIJA "ZVEZDIN PONEDELJAK": Sportsko društvo ceni prave vrednosti, nagrade za najbolje mlade sportiste u mesecu

Drugi “Zvezdin ponedeljak” održan je u ponedeljak u „Red kafeu“ na zapadnoj tribini stadiona “Rajko Mitić”. Na drugom druženju sa sportistima Crvene zvezde prisustvovali su fudbaleri i odbojkašice, članovi omladinskih škola Crvene zvezde.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Odlukom Upravnog odbora SD Crvena zvezda pokrenuta je akcija “Zvezdin ponedeljak”. Ideja ove akcije je da sportisti Crvene zvezde provedu vreme u druženju sa zvezdašima, odgovaraju na njihova pitanja i razgovoraju o proteklom periodu i budućim planovima.

Na današnjem druženju sa mladim odbojkašicama i fudbalerima, kao i predstavnicima medija razgovarali su košarkaš Dalibor Ilić, trener vaterpolista Aleksandar Filipović, vaterpolista Marko Radović i fudbaleri Srđan Mijailović i Stefan Leković.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Košarkaš Crvene zvezde Dalibor Ilić preneo je utiske nakon sjajne pobede nad Budućnosti u prvom meču polufinala plej-ofa ABA lige i izneo očekivanja pred revanš meč u Podgorici.

Trener Zvezdinih vaterpolista Aleksandar Filipović i vaterpolista Marko Radović su pričali o uspehu u finalu Kupa Srbije kada su crveno-beli osvojili pehar mimo svih očekivanja, kao i o aktuelnom momentu i utakmicama protiv Novog Beograda u finalu plej-ofa Superlige Srbije.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Fudbaleri Crvene zvezde Srđan Mijailović i Stefan Leković su najavili veliku borbu u polufinalu Kupa Srbije protiv TSC-a u Bačkoj Topoli, a preneli su i utiske nakon pobede nad Vojvodinom u nacionalnom prvenstvu.

Po prvi put Sportsko društvo Crvena zvezda je proglasilo najbolje mlade sportiste meseca našeg sportskog društva.

– Na Upravnom odboru SD Crvena zvezda odlučeno je da proglašavamo najbolje mlade sportiste meseca Crvene zvezde, svih koji treniraju u Zvezdi i one koji počinju svoju ne samo profesionalnu, već i životnu priču uz Zvezdu i sa Zvezdom. Za mesec april smo već odabrali koji su to mladi sportisti Crvene zvezde bili najbolji, veoma mladi, pionir i pionirka. Nadam se da ćemo uspeti da od ovih priznanja napravimo tradiciju, da pokrenemo jednu lepu priču. Nadamo se da ćemo sa našim mladi borovima i jelama, a tako se zovu trofeji “Zvezdin bor” i “Zvezdina jela”, na kojima piše “da rastemo zajedno”, uspeti svi zajedno da rastemo jer to je ideja i poenta Crvene zvezde da ne treba da stajemo, nego da rastemo zajedno – istakao je Zoran Avramović, generalni sekretar SD Crvena zvezda.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Najbolji mladi sportista u aprilu bio je bokser Maksim Kovačević koji je na Prvenstvu Srbije za mlađe kategorije u Valjevu osvojio zlatnu medalju i titulu šampiona Srbije u pionirskoj konkurenciji, u kategoriji do 31 kilogram. Priznanje “Zvezdin bor” mu je uručio Aleksandar Filipović, trener vaterpolista Crvene zvezde.

Najbolja mlada sportistkinja meseca u aprilu bila je košarkašica Anja Petković. Anja je sa pionirskom ekipom Crvene zvezde osvojila duplu krunu, odnosno titulu šampiona Srbije i Mini Kup Srbije, a na obe finalne utakmice je proglašena za MVP-ja. Priznanje “Zvezdina jela” Anja Petković je primila od fudbalera Stefana Lekovića.

foto: www.sd-crvenazvezda.net

Zvezdini mladi sportisti su potom simbolično isekli tortu i počastili sve prisutne. Usledilo je druženje i fotografisanje sa sportistima Crvene zvezde.

Kurir sport