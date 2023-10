"MINI ORLOVI" STIŽU U VRANJE: Futsal reprezentacija Srbije bije VAŽNU BITKU u borbi za Svetsko prvenstvo!

mogu li do pobede?

Futsal reprezentacija Srbije okupila se u ponedeljak rano ujutro u SC FSS u Staroj Pazovi i odmah produžila ka Vranju, gde će u petak od 18:00 sati igrati jednu od najvažnijih utakmica u ovom ciklusu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Ukrajine.

Nakon dva odigrana kola, puleni Dejana Majesa nalaze se na čelnoj poziciji svoje grupe sa četiri osvojena boda i realnim šansama da 2024. godine budu učesnici završne smotre u Uzbekistanu:

„Novo okupljanje, stari problemi. Za razliku od Aksentijevića i Pršića na koje siigurno ne možemo da računamo, Dragan Tomić je došao na okupljanje i tek treba da procenimo koliko je spreman za predstojeći izazov.“ – raportira selektor Majes i podseća da je ova generacija srpskih futsalera navikla da se nosi sa teškoćama i da često u nekompletnom sastavu dolazi do velikih rezultata.

foto: FOTO: FSS

„Nismo zadovoljni bodovnim učinkom u septembarskom terminu, očekivali smo šest, a osvojili dva boda manje. Sada nas očekuju dva meča protiv glavnog konkurenta Ukrajine, ali razmišljamo isključivo o prvom duelu u Vranju gde bi trebalo da iskoristimo prednost domaćeg terena i da napravimo ogroman korak ka Svetskom prvenstvu.“

Rezultati u prva dva kola svedoče da je naša grupa jedna od najjačih i najneizvesnijih u kvalifikacijama.

„Konstatovali smo odmah posle žreba da je grupa veoma atraktivna, ali samim tim i veoma neizvesna. Bukvalno svako svakoga može da pobedi. Mi smo slavili u Poljskoj, Poljaci su posle tukli Ukrajinu koja je u prvom kolu dala 10 golova u meču sa Belgijom. Belgijanci su jednostavno imali loš dan protiv Ukrajine, igrali su bez dva ključna igrača i to se odrazilo na katastrofalan poraz. Pružili su nam snažan otpor u Smederevu i dokazali da će mnogima u ovoj grupi pomrsiti račune.“ – rekao je Dejan Majes.

foto: FOTO: FSS

Izostankom standardnog golmana Aksentijevića, mnogo toga će zavisiti od raspoloženja i refleksa Jakova Vulića:

„U Smederevu smo morali bolje protiv Belgije, kvalitetnije smo ekipa i nisam zadovoljan nerešenim rezultatom. Želeo bih još jednom da se zahvalim divnoj publici koja nas je bodrila svih 40 minuta. Verujem da će i u Vranju u petak hala biti ispunjena do poslednjeg mesta, podrška navijača nam je veoma važna. Svakako da osećam pritisak, to je sastavni deo sporta. Žao mi je zbog Mikijeve povrede, potrudiću se da ga zamenim na pravi način. Uvek mi daje dobronamerne savete, sada mi je poslao poruku i zamolio me da pobedimo Ukrajinu u oba meča, da se plasiramo na Svetsko prvenstvo i da mu obezbedimo priliku da se na najvećoj smotri svetskog futsala oprosti od dresa reprezentacije. Ne smem da ga izdam“ – poručio je golman Vulić.

Kurir sport / Fudbalski savez Srbije