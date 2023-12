TVRDILA JE DA JOJ MUŠKARCI NE MOGU NIŠTA: Bokseru je pukao film, pa je ušao s njom u ring i objavio ovaj snimak (VIDEO)

Najbolja bokserka na svetu, Klarisa Šilds (28), je uspostavila potpunu dominaciju u ženskom boksu.

Amerkianka je prvakinja sveta u srednjoj kategoriji, a toliko je nadmoćnija od protivnica, pa čak se smatra da ni žene iz većih kategorija ne bi mogle da joj pariraju.

Šilds tvrdi da bi nokautirala i brojne muškarce iz ovog sporta, a takvo razmišljanje nije se dopalo Letoncu, Artursu Ahmetovsu, koji je ušao u ring sa bokserkom.

Ahmetovs i Šildsova su sparingovali, a Amerikanka je završila na podu, što se vidi na snimku koji je Letonac objavio.

Klarisa se naljutila zbog odluke boksera da podeli sa javnosti snimak njihovog okršaja, a tvrdi da je Ahmetovs varao na sparingu.

- U 17 godina karijere nikada nisam bila na podu, a zatim me je on bacio dva puta u sedam dana. Nije me sramota, ali on je propalica. Kakav je to muškarac i bokser koji izvadi postavu iz rukavica? On i trener Derik Santos su loši za sport - poručila je Šildsova i dodala:

- Da sam 2018. godine govorila javno o ovom bokseru i treneru i kako su izvadili postavu iz rukavica na sparingu, samo zato jer sam ga osramotila nešto ranije, ugrozila bih moju borbu za titulu. Zašto sad lik objavljuje video?

Video of Arturs Ahmetovs knocking down Claressa Shields in sparring 👀#Boxing 🥊🥊 🎥: Arturs Ahmetovs on IG https://t.co/g2RZXNi7W7 pic.twitter.com/K6YVHfELrg — Danny (@dantheboxingman) December 11, 2023

Poručila je još jednom da je bokser nosio rukavice bez postave.

- Nemam problem s ovim, dešava se na sparingu, a i ja radim uglavnom s muškarcima. Ovaj lik Artur i njegov trener Derick su bruka. Namerno su nosili rukavice u kojima gotovo da nije bilo postave. Ne izmišljam, nisam ni ja verovala.

Klarisa Šilds se, nakon 14 pobeda u 14 borbi, sa boksa prešla na MMA. Rešila je da se oproba u ovom sportu, ali je u prvom meču nokautirana, a u drugom bila potpuno nemoćna.

Kurir sport/A.K.

Bonus video:

00:15 Nokaut Gasijeva o kojem se priča