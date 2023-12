VILSON POSLE DRUGE TITULE U ŠKOTSKOJ: Ponosan sam! Mnogo sam se mučio, ali me je porodica podržavala!

Britanski snukeraš Gari Vilson rekao je da je srećan što je odbranio titulu na Otvorenom prvenstvu Škotske, posle niza loših rezultata ove godine.

Vilson je odbranio titulu, pošto je sinoć u finalu u Edinburgu pobedio Nopona Senhama sa Tajlanda 9:5.

Britanac je tokom čitavog meča bio u vođstvu, 3:0, 6:1 i 7:2 i osim trofeja koji nosi ime legendarnog Stivena Hendrija, osvojio je i 80.000 funti.

"Vrlo sam ponosan. Mnogo sam se mučio, ali me je porodica podržavala. Ova igra je luda. Nigde me nije bilo dugo i nisam ništa očekivao na ovom turniru. Polako ali sigurno pronalazio svoju igru do trenutka kada sam postao ponosan. Želeo sam ponovo da igram u finalu i da igram kao što sam igrao kad sam bio mlađi. Mislim da sam sada igrao na taj način", rekao je 38-godišnji Vilson za sajt takmičenja.

On sada ima dve rangirne titule u karijeri, obe sa istog turnira.

"Osetio sam olakšanje kada sam osvojio prvu rangirnu titulu i tada sam pomislio da mi nije važno šta će se posle dogoditi. Čak i posle toga sam se mučio, ali pronašao sam svoju igru ni iz čega. Postoji nešto u određenim mestima gde se osećate prijatno i srećno. Tako sam se osećao prošle godine, a tako se osećam i ove godine. Ne čini mi se kao da je prošla godina, već nekoliko meseci", dodao je 38-godišnji snukeraš.

On je čestitao tajlandskom snukerašu na igri.

"Igrao je neverovatno. Znam da mu je ovo bilo prvo finale. Sećam se mog prvog finala, nigde me nije bilo. Neverovatno je ubacivao kugle", naveo je Vilson.

Senham je čestitao Vilsonu na tituli i rekao da je početak meča odlučio pobednika.

"U prvom delu meča bio je vrlo jak. Ubacivao je teške kugle i kontrolisao igru. Bio sam pod tolikim pritiskom pošto nije promašivao i bio je veoma dobar. Obećavam da ću se jednog dana vratiti. Hvala svim navijačima", naveo je 31-godišnji snukeraš kome je najbolji rezultat u karijeri plasman u finale Otvorenog prvenstva Škotske.

