ZAVRŠEN SPEKTAKL MMA! Srbin odneo pobedu, teškaši izgrmeli u prepunoj sali, evo ko je NAJJAČI

Somborska publika godinama unazad pokazuje veliko poštovanje i interesovanje za MMA sport, te su zahvaljujući tome dobili priliku da budu domaćini najboljoj domaćoj promociji u ovom sportu.

Spektakl je bio upriličen u prepunoj sportskoj hali “Mostonga”!

foto: Armanda

Ova borba je bila sastavljena od 7 spektakularnih borbi u kojim su učestvovali borci iz Srbije, Grčke, Brazila, Kirgistana i Kipra. Uz učešće međunarodnih sudija, sve je prošlo u najboljem mogućem svetlu. Svakim svojim izdanjem, promocija podiže kvalitet u svim segmentima, pa smo tako i sinoć videli jedan izuzetni audio vizuelni spektakl sa specijalnim efektima, kakve imaju samo najveće svetske promocije.

foto: Armanda

U co-main eventu nastupio je Danijel Špoljarić iz Subotice, a protivnik mu je bio izuzetno neugodni Brazilac Elves Oliveira. Špoljarić je pokazao da svakoj borbi pristupa sa maksimalnom pažnjom i pripremom, te je pobedio tehničkim nokautom u prvoj rundi.

foto: Armanda

Za glavnu borbu večeri, dovoljno je reći: Jovan Leka! Naš najbolji mladi teškaš, kome predviđaju blistavu svetsku karijeru dobio je do sada najteži ispit: Grk Amiran Severni, koji do sinoć nije znao za poraz u profesionalnoj MMA karijeri. Leka je još jednom pokazao da ni jedan ispit za njega nije težak. Njegova izuzetna spremnost i posvećenost MMA sportu su ga doveli do još jedne važne pobede. Spektakularnim nožnim udarcem je oborio Grka i upisao još jednu veliku pobedu!

foto: Armanda

Organizatori ovog meča promocije već vredno rade na pripremi osmog izdanja, a prema nekim najavama, i te kako imamo čemu da se nadamo 18. maja u Novom Sadu u velikoj hali SPENS-a.

foto: Armanda

Zvanični rezultati: 1. Nenad Bojović je pobedio Miroslava Tubića tehničkim nokautom 2. Nemanja Todorović je pobedio Konstantinosa Leonidoa gušenjem („guillotine choke“) 3. Uroš Vesić je pobedio Bektura Seytali Uulu-a tehničkim nokautom 4. Stevan Jarić je pobedio Fatiha Aktaša polugom na lakat („americana“) 5. Vladimir Gubaš je pobedio Slađana Dragišića jednoglasnom sudijskom odlukom 6. Danijel Špoljarić je pobedio nokautom Elvesa Oliveiru tehničkim nokautom 7. Jovan Leka je pobedio Amirana Severnija tehničkim nokautom

