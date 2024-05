NORIS BLISTA POSLE POBEDE: "Imali smo savršenu strategiju i to se isplatilo"

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je srećan zbog večerašnje prve pobede u karijeri u Formuli 1 i da je ponosan na svoju ekipu."Bilo je i vreme za pobedu. Kakva trka. Dugo se ovo spremalo. Uspeo sam da uradim to. Toliko sam srećan zbog ekipe. Konačno sam uspeo da joj donesem pobedu. Dug dan, teška trka. Konačno sam na vrhu, oduševljen sam", rekao je Noris posle trke.

Noris je večeras u Majamiju ostvario prvu pobedu u karijeri u Formuli 1, ispred trostrukog uzastopnog svetskog šampiona Maksa Verstapena iz Red Bula.

On je 114. različiti pobednik u Formuli 1.

"Čitav vikend je bio dobar. Imao sam malih problema, ali sam u petak znao da imam dobar tempo. Ponegde je bilo par grešaka. Danas smo uspeli sve da sklopimo. Imali smo savršenu strategiju i to se isplatilo. Hvala Meklarenu, svima. Pozdravljam roditelje, naravno", naveo je 24-godišnji Noris.

On je rekao da je ponosan na svoju ekipu.

"Mnogi su sumnjali u mene. Pravio sam mnogo grešaka u poslednjih pet godina moje kratke karijere, ali danas se sve poklopilo. Ovo je za ekipu. Ostao sam u Meklarenu pošto sam verovao u ekipu i verujem u ekipu. Danas smo to dokazali", naveo je Noris.

Drugoplasirani Verstapen rekao je da je Noris zaslužio pobedu.

"Nekad pobediš, nekad izgubiš. Na to smo navikli u trkanju, zar ne? Danas je bilo pomalo nezgodno. Na srednje tvrdim gumama nije bilo fantastično. Imali smo prednost, ali ne koliko bi trebalo i kada sam otišao u boks i čuo rezultate koje Meklaren postiže, pomislio sam: 'Vau, to je prilično brzo'. Kada su prešli na tvrde gume imali su više tempa, a posebno Lando, leteo je. Bilo je neverovatno teško, ali ako je loš dan drugo mesto, prihvatam to", naveo je on.

"Srećan sam zbog Landa. Njegova pobeda se dugo spremala i neće biti poslednja, danas ju je definitivno zaslužio. Došli su sa unapređenim bolidom. Izgleda kao da je uspelo, zar ne? Čeka nas posao. Ovo nije bio naš najjači vikend u pogledu tempa, ali analiziraćemo sve i pokušaćemo da izađemo jači iz ovoga", dodao je vodeći u generalnom plasmanu.

Treće mesto zauzeo je vozač Ferarija Šarl Lekler.

"Bilo je nezgodno na startu. (Serhio Peres) Čeko je bio uz mene, nisam dobro startovao. Video sam Čeka sa desne strane, mislio sam da ćemo se sudariti, ali svi smo uspeli da izađemo iz prve krivine. Posle toga sam pokušao da se koncentrišem na sebe, ali nam je danas nedostajalo malo tempa", naveo je on.

"Dali smo sve od sebe, ali trenutak kada je bezbednosno vozilo izašlo na stazu za nas nije bio sjajan jer smo bili na najstarijim gumama. Ali uspeli smo da se snađemo prilično dobro, a treće mesto je bio najbolje što smo mogli i zadovoljni smo", dodao je Lekler.

Naredna trka u šampionatu vozi se 19. maja u Imoli, za Veliku nagradu Emilije Romanje.

