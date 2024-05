PETORICA RVAČA PREDSTAVLJAJU SRBIJU NA OI: Najveći broj još od Atlante

Rvački kvalifikacioni turniri za predstojeće Olimpijske igre u Parizu su okončani, a Srbiju će na najvećoj svetskoj smotri sporta u glavnom gradu Francuske predstavljati čak petorica takmičara.

Poslednju olimpijsku normu obezbedio je Geogij Tibilov, koji je u kategoriji do 60 kilograma grčko-rimskim stilom na završnom turniru svetskih kvalifikacija za OI u Istanbulu osvojio treće mesto i tako overio vizu za Pariz.

Od raspada bivše Jugoslavije, odnosno od Igara u Atlanti 1996. godine ovo je najveći broj rvača koji će predstavljati našu zemlju na Olimpijskim igrama. Osim Tibilova, olimpijske norme u grčko-rimskom stilu ostvarili su Mate Nemeš i Aleksandar Komarov, odnosno Stevan Mićić i Hetik Cabolov u slobodnom stilu.

“To je fenomenalna stvar za Srbiju i naš rvački sport”, sumira utiske predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić i dodaje:

“Priželjkivali smo da u Parizu imamo petoricu rvača i u tome smo uspeli. Ostvarili smo veliki uspeh, ali sada smo samo na pola puta. Tek pola posla smo odradili, jer predstoji nam da učinimo sve kako bismo se iz Francuske vratili sa što većim brojem olimpijskih medalja i tako nastavili niz osvajanja odličja na velikim takmičenjima”.

Prvi čovek srpskog rvanja predvodio je delegaciju našeg Saveza u Istanbulu i veoma je zadovoljan onim što su prikazali srpski reprezentativci:

“Konkurencija je na turniru u Turskoj bila zaista žestoka. Učestvovao je veliki broj vrhunskih rvača, a Tibilov je uspeo da zabeleži čak pet pobeda i kroz repasaž stigne do željenog cilja. U četvrtfinalu je izgubio od Rusa kojimu ne leži, ali se zaista borio kao lav i zasluženo je nagrađen za veliki trud”.

Osim Tibilova, na turniru u Istanbulu učestvovali su još Mate Nemeš (do 77kg), Mihail Kadžaja (do 97kg) i Boris Petrušić (do 130kg).

“Miša Kadžaja i Viktor Nemeš bili su jako blizu, ali na žalost nisu uspeli da se plasiraju. Zaustavljeni su u četvrtfinalu. Sa druge strane Petrušić je izgubio u prvom kolu, ali on je veoma mlad, pred njim je sigurno lepa budućnost. U njega dosta ulažemo, jer vidimo da poseduje veliki potencijal, ali moraće još mnogo da radi i stiče preko potrebno iskustvo”.

Fokus u radu Rvačkog saveza Srbije u narednom period biće da se obezbede najbolji mogući uslovi za pripreme za Olimpijske igre:

“Planirane su tronedeljne prireme u Španiji u Sijera Nevadi. Takođe, učestvovaćemo i na renking turniru u Budimpešti, koji će biti jako važan, jer će od rezultata na tom takmičenju u značajnoj meri zavisiti i žreb za Olimpijske igre”, zaključio je Šabić.

Kurir sport