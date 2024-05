PREKRŠILA ANTIDOPING PRAVILA: Američka skijašica Džonson suspendovana na 14 meseci

Američka skijašica Brizi Džonson suspendovana je na 14 meseci zbog tri antidoping prekršaja i može da se vrati takmičenjima u decembru.

Američka antidoping agencija (USADA) saopštila je kasno u ponedeljak da je Džonson prekršila pravila, odnosno da nije obavestila nadležne o boravištu.

Sportisti moraju to da učine kako bi bili dostupni svakoga dana na sat vremena bez prethodne najave za doping kontrolu.Sportisti su do sada bili suspendovani na do dve godine ako u 12 meseci tri puta prekrše pravila, odnosno ako propuste testiranja ili ne ažuriraju detalje o njihovoj lokaciji.

Džonson je prekršila pravila 29. oktobra 2022, 13. juna 2023. i 10. oktobra 2023. godine.

USADA je saopštila da je suspenzija od 14 meseci odgovarajuća za 28-godišnju skijašicu pošto je "njen stepen krivice bio relativno nizak s obzirom na okolnosti slučaja".

Džonson ;se nije takmičila ove sezone u Svetskom kupu i ne bi trebalo da propusti nijednu trku sledeće sezone u njenoj omiljenoj disciplini spustu i superveleslalomu, pre nego što istekne suspenzija 9. decembra.

Svetska antidoping agencija i Međunarodna skijaška federacija imaju pravo žalbe na odluku USADA.

Džonson nema pobedu u Svetskom kupu, a njen najbolji rezultat su tri druga mesta i tri treća mesta u spustu.

