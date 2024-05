ŠAMPION USPEŠNO KRENUO U ODBRANU TROFEJA: Loznica slavila na Banjici u prvom meču finalne serije futsal lige Srbije!

KMF Loznica grad pobedio je u gostima FON Banjicu u prvoj utakmici finalne serije plej-ofa Prve lige Srbije, odigranoj sinoć u Beogradu, i odlično započeo borbu za šampionski tron. Uz podršku svojih navijača, koji su sa timom doputovali u srpsku prestonicu, zeleno-beli su odigrali dobru utakmicu i slavili u sudaru dve najbolje ekipe srpskog futsala.

Domaćin je dobro počeo i u šestom minutu poveo sa 1:0 golom Strahinje Petrova. Igralo se otvoreno, Loznica je znala šta hoće i na odmor se otišlo rezultatom 1:1 jer je u poslednjem minutu prvog dela igre Marko Radovanović doneo izjednačenje.

U nastavku se nastavilo u istom tempu, atakovali su i jedni i drugi, a na golu Loznice ponovo je ‘’zid’’ podigao reprezentativni golman Srbije Jakov Vulić. Egal je bio do samog finiša utakmice, a onda je na tri minuta pre kraja Felipinjo doneo Loznici vođstvo 2:1. Domaći su krenuli na sve ili ništa, igrajući bez golmana sa igračem više u polju, ali im se to nije isplatilo. U 38. minutu je lopta došla do Lenona, a loznički Brazilac je sa više od polovine terena bio precizan, smestio je u nebranjenu mrežu i postavio konačnih 3:1 za Loznicu.

foto: T. Ilić

Naredna utakmica igra se u sredu opet u Beogradu i FON Banjica mora do pobede ukoliko ne želi da sa dva poraza dođe u ‘’Lagator’’ na, u tom slučaju, prvu ‘’meč loptu’’ za Loznicu. Podsetimo, titula će pripasti ekipi koja se prva bude tri puta radovala.

Loznica je učinila važan korak ka tituli, ali posao nije ni približno završen i biće potrebno još mnogo truda, znanja i veštine da bi se savladao odličan protivnik. U KMF Loznica veruju da uz veliku podršku navijača mogu do treće titule šampiona u nizu, a druge duple krune. Podsetimo, isti rivali nedavno su odlučivali o osvajaču Kupa Srbije kada su se u finalnom meču sastali u Novom Pazaru, a Loznica je slavila sa 2:1. Zeleni žele reprizu, a Beograđani da im se revanširaju i preuzmu šampionsku krunu.

Kurir sport / T.I.

