PRETNJE, PROVOKACIJE, DOBACIVANJA, KAKVA LUDA MMA KONFERENCIJA: Borci se nisu štedeli! Pašće dobro ŠAKETANJE u u Areni! (VIDEO)

Pravi MMA spektakl biće održan u subotu od 19.00 sati u Beogradskoj areni.

U organizaciji FNC borba večeri biće susret između Srbina Darka Stošića (20-6) i Slovenca Mirana Fabjana (4-2). Pored ovog duela, veliku pažnju privlače mečevi između dva najbolja srpska velteraša Nikole Joksovića i Stefana Negucića, Hrvata Franciska Barija i Srbina Dušan Džakića, Vasa Bakočevića iz Crne Gore i Aleksandra Ribeira iz Brazila, te Srbina Marka Bojkovića i Brazilca Žulija Pereire. Na ovom eventu biće prikazano čak devet borbi.

Na izuzetno zanimljivoj i posećenoj konferenciji Dušan Džakić je istakao da se vraća posle pet godina pauze i da jedva čeka meč.

- Hvala Bariju što je prihvatio moj izazov. Osećam se najnormalnije. Borio sam se preko deset godina, uradio 35 mečeva. Imao sam šest operacija, i "pseće borbe" kako ih zovem. Ljudi me otpusuju jer se nisam dugo borio, ali u subotu ću pokazati zašto sam želeo ovu borbu. Poštujem Franciska, nemam poruku da mu pošaljem, videćemo se u kavezu, sve što imam da kažem, kazaću mu u oktagonu. Hvala mu što je pristao na meč - rekao je Dušan Džakić i nastavio:

- Ne podržavam kladionice, ne volim što se ljudi klade. Nemam bilo kakav stav prema tome, prihvatam ulogu "anderdoga". Kada bi se znalo ko će dobiti, borbe se ne bi ni dešavale. Poslednjih mesec dana ne odgovaram na poruke na telefonu, društvenim mrežama, trening, hiperbarična komora, trening, spavanje, to je moj režim poslednjih pola godine

Govorio je Dušan i da je pokušao da pronađe smirenje u veri prethodnih godina, ali...

- Tek otkrivam veru i hrišćanstvo, počeo sam tako da gubim želju za borbama. Sada mi se ukazala prilika da testiram svoje smirenje, jer sam ranije u borbe ulazio sa mržnjom i besom. Zato se radujem ovoj borbi - rekao je Džajić pozvavši beogradsku publiku da fer i sportski navija, te da ne vređa njegovog rivala.

Francisko Barija, pod nadimkom Kroata, nekoliko puta je prekidao Džakića dosetkama, provocirao, podižući adrenalin pred borbu.

- Nemam toliko mečeva kao Dušan, ali sam od malih nogu svake subote na takmičenju. Nemam problem, neka publika viče, neka me vređa, biće slađe kada pobedim. Prozvao me je Džakić posle meča sa Vasom i to je to, evo nas. Sportsko je takmičenje između nas dvojice. Želim da se on predstavi dobro, verujem u sebe, a neka pobedi bolji - istakao je Bario i dodao:

- I mene nije bilo pet godina, pa sam se vratio. Dušana ozbiljno shvatam.

Dražen Forgač, vlasnik FNC, drugi put u Beogradu organizuje event, prvi put u Beogradskoj areni.

- Srbija je najveće tržište u regionu, po svemu sudeći imaćemo punu Arenu.

Stefan Negucić, sprema napad za pojas u velter kategoriji protiv zemljaka Nikole Joksovića.

- Spreman sam za meč. Očekivao sam da će protivnik doći, ali kad nije to je veliko nepoštovanje mene, ali i organizacije. Da se ne lažemo zna se od kog meča se najviše očekuje. Zamišljao sam da borbu završim nokautom, videćemo. Imam fokus samo na pobedu. Nadam se da će Nidža doći što spremniji, pa da se išaketamo dobro i vidimo ko će biti pobednik. Vidim da me kladionice potcenjuju. Normalno je da su me zaboravili, nisam se borio dve godine - kazao je Negucić.

