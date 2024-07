KRUPANJ SE DIŽE OD NULE, RESETOVANO STANJE U SPORTU! Generalni sekretar SSS Goran Marinković uverio se u potencijal ove opštine

Sportski savez Srbije koristi svaku priliku da obiđe gradove i opštine. Na poziv novog predsednika opštine Krupanj Mladena Stefanovića, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković uputio se upravo u ovu opštinu i bolje se upoznao sa situacijom u oblasti sporta.

Na sastanku u kabinetu predsednika opštine pored Marinkovića prisustvovali su i profesor Nenad Đurđević i pravnik Sportskog saveza Srbije Stefan Isailović. Trenutnu situaciju prezentovali su novi predsednik Sportskog saveza opštine Krupanj Goran Divljaković, sekretar Zoran Antonić, a tu su bili predsednici ovog teritorijalnog sportskog saveza u prethodna dva mandata, Slaviša Radivojević i Željko Petković, kao i načelnik opštinske uprave Milorad Simić. Predsednik opštine Mladen Stefanović istakao je da Krupanj ima dobru infrastrukturu na kojoj će se još raditi kako bi se poboljšao sportski turizam, ali želi da teritorijalni sportski savez, koji je osnovan 2017. godine, funkcioniše na najbolji način i bude primer rada u oblasti sporta. Takođe predsednik opštine Stefanović morao je da na neki način "resetuje" situaciju u sportu, da se razdvoje dobar rad od nerada i da svi prikažu svoj maksimum na sportskim terenima, a kako je sam i najavio sledeće godine će i budžet za sport biti veći i u skladu sa programima, idejama, realnom situacijom, brojem dece i rangom takmičenja, biće i raspodeljen.

Predstavnici Sportskog saveza Srbije su održali i sastanak sa klubovima sa teritorije opštine Krupanj. Oni su se predstavili i pokazali volju da zajedničkim snagama funkcionišu za dobrobit svih građana opštine Krupanj. Zatim je delegacija obišla sportsku infrastrukturu i uverila se da u Krupnju postoje smeštajni kapaciteti, koji tokom čitave godine ugoste brojne ekskurzije, rekreativne nastave, pripreme mladih sportista, razne organizacije trćeg doba i naravno turiste. Pored otvorenog bazena, posetioci na raspolaganju imaju i mini pič teren, teren sa veštačkom travom, košarkaške terene, terene za odbojku i rukomet, kao i halu sa salom za bilijar, a u neposrednoj blizini je i fudbalski teren sa prirodnom travom. Nakon obilaska Marinković je zaključio da Krupanj ima veliki potencijal i da se nada da će sve više sportista i turista posećivati ovu opštinu:

- Videvši infrastrukturu, kao i volju predsednika opštine da se ona još unapredi, verujemo da će se Krupanj visoko pozicionirati na mapi sportskog turizma. Verujem da sve ono što smo čuli na sastanku sa sportskim klubovima, možemo i da očekujemo, da će se realizovati do kraja godine, a to su dogovori kako bi se pronašlo pravo rešenje da sport u ovoj opštini funkcioniše i to bez negativnih komentara. Nadam se da će se Krupanj priključiti akcijama Sportskog saveza Srbije, a Sportski savez Srbije će biti tu za svaki vid savetovanja i pomoći u mesecima i godinama koje dolaze – istakao je Marinković.

